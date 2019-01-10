У Канаді тюлені спричинили хаос у прибережному містечку

Копирайт изображения MARYSTOWN RCMP Image caption Понад 40 тюленів застрягли у місті на півночі острова Ньюфаундленд

Десятки тюленів застрягли в канадському місті, блокуючи рух транспорту і підходи до будинків та підприємств.

У Роддіктон-Байд-Арм на Ньюфаундленді дві тварини загинули від травм після того, як їх збив автомобіль.

Є занепокоєння, що інші тварини можуть померти з голоду.

Канадські закони забороняють людям втручатися у життя таких морських ссавців, як тюлені.

Вони застрягли на суші після того, як води затоки минулого тижня раптово замерзли.

Експерти стверджують, що швидкість, з якою затока замерзала, могла дезорієнтувати тварин і змусити їх рухатися вглиб в напрямку суші, замість відкритих вод океану.

Зображення, розміщені в соціальних мережах, показують тюленів на дорогах і пляжі міста.

Пропустити Twitter допис , автор: @BrendonFitzPat3 Seals at mouth of the brook in Roddickton. Wonder where’s DFO. Those seals been there for a few weeks. They are 4 or 5 miles from the ocean and they are probably starving. pic.twitter.com/A9RuA6Njln — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 4 січня 2019 р.

"Таке враження, що у нас тут потоп", - сказала CBC News мер міста Шейла Фітцджеральд.

"Тюлені на дорогах, тюлені на під'їздах до будинків, у дворах, на стоянках, біля дверей, підприємств".

Мсцеві стурбовані, що тварини загинуть від голоду, якщо служби захисту дикої природи не відвезуть їх до океану.

"На них важко дивитись. Вони давно не їли", - сказала мер міста.

"Вони знаходяться у чотирьох чи п'яти милях від океану, мабуть, голодують", - написав у Twitter один зі свідків.

Пропустити Twitter допис 3, автор: @BrendonFitzPat3 Seal on the road in Roddickton. I guess someone should call DFO and report that the people are killing them, then you’ll see how quick they’ll show up pic.twitter.com/rD4Hnx6WvU — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 4 січня 2019 р.

Міська рада звернулася за допомогою до канадського уряду і сподівається, що чиновники Департаменту рибного господарства та океанів втрутяться у ситуацію та врятують тварин.

Місто знаходиться на головному шляху міграції тюленів, і люди там звикли бачити цих тварин.

У вівторок поліція заявила, що повернула одного тюленя до океану, але закликала громадян не наближатися до них.

"(Вони) можуть здаватися дружніми за своєю природою, (але) дуже небезпечно підходити або намагатися спіймати цих тварин без належного обладнання", - йдеться в повідомленні у Facebook.

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