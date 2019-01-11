Як у Британії намагаються допомогти схуднути їжачку

Копирайт изображения HERTS HOGLINE Image caption Їжачок Чанкі не може повністю згорнутися в клубочок

У Великій Британії намагаються допомогти схуднути їжачку, який не може згорнутися в клубочок через зайву вагу.

Тварина, яку ветеринари назвали Чанкі ("пухкенький"), важить близько 850 грамів - це майже на третину більше, ніж зазвичай.

Дієта не допомогла, і волонтери, які доглядають за їжачком, побоюються, що йому доведеться все життя провести в неволі, адже для захисту від хижаків у природі їжакам потрібно вміти згортатися.

Тепер Чанкі плаватиме в басейні, щоб фізичні вправи допомогли йому схуднути і наростити м'язи.

Їжаку також зроблять рентген-знімок, щоб перевірити, чи не заважає йому згортатися проблема з передньою лапою, хоча ветеринари підозрюють, що причиною є саме зайва вага.

Колючим пацієнтом опікуються у благодійній організації Herts Hogline, що доглядає за хворими або пораненими їжачками в містечку Бішопс Стортфорд в англійському графстві Гартфордшир.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Як треба: їжаки мусять повністю згортатися, щоб захиститися від хижаків

В організації кажуть, що намагатимуться докласти всіх зусиль, аби допомогти їжачку повністю скрутитися в клубочок, щоб він міг захиститися і безпечно впасти у сплячку.

"Якщо ж ні, тоді його триматимуть у неволі до кінця життя", - каже Лінн Гарнер з Herts Hogline.

Згідно з торішнім звітом, у Британії зменшується кількість їжаків.

Тварини найбільше потерпають у сільській місцевості, оскільки через інтенсивне землеробство зникають лісосмуги та гаї, в яких живуть їжаки.

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