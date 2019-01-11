В Австралії врятували килимового пітона. З нього зняли понад 500 кліщів

Копирайт изображения Gold coast and brisbane snake catcher/facebook

В Австралії виявили килимового пітона, який був весь вкритий кліщами.

Ромбічні - або килимові - австралійські пітони належать до роду неотруйних змій з сімейства пітонів. У природних умовах полюють на дрібних ссавців - сумчастих, щурів, мишей, птахів та ящірок.

Рептилію, обліплену паразитами, знайшли в басейні на задньому дворі житлового будинку у Квінсленді.

Професійний ловець змій Тоні Гаррісон зловив пітона, якого потім доставили в ветеринарну клініку.

Фахівці зняли з пітона понад 500 кліщів, розповів ВВС Гаррісон. Очікують, що пітон незабаром видужає.

На думку Гаррісона, пітон, якого звали Найк, намагався позбавитися паразитів, втопивши їх у басейні.

"Вочевидь, змії було дуже некомфортно", - зазначив він.

Копирайт изображения Gold coast and brisbane snake catcher/facebook

"Вся його морда розпухла і була повністю обліплена кліщами", пояснив Гаррісон і додав, що діставати пітона з вантажем кліщів на ньому було все одно що "тримати в руках мішок зі шматками мармуру, які ще й рухаються".

У дикій природі змії часто збирають на луску невелику кількість кліщів або інших паразитів, пояснює доцент Брайан Фрай з Університету Квінсленда.

А наявність такої великої кількості кліщів на шкірі пітона вказує на те, що він хворий, - можливо, через тепловий удар або посуху, додає науковець.

"Очевидно, що це серйозно хворий пітон, у якого порушені природні захисні механізми. Я сумніваюся, що він би вижив, якби його не забрали на лікування", - зазначає він.

Пізніше Гаррісон розповів, що у Найка - інфекція, але зараз він почувається добре.

"Найк сьогодні більш бадьорий, - сказав Гаррісон у відео, розміщеному на сторінці команди змієловів Голд-Косту та Брісбена в Facebook. - Але він надовго залишиться пацієнтом в заповіднику дикої природи, поки не одужає остаточно".

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