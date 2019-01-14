Пітона, з якого зняли 500 кліщів, лікують від анемії

Копирайт изображения CURRUMBIN WILDLIFE HOSPITAL Image caption Килимовий пітон на прізвисько Найк тепер вільний від кліщів, але попереду довге лікування

Килимовий пітон, з якого зняли 500 кліщів, залишається слабким і страждає від анемії.

Кліщі можуть викликати анемію - дефіцит червоних кров'яних клітин через годування кров'ю тварини, на тілі якої перебувають.

Ловці змій врятували пітона з басейну в Голд-Кості в австралійському штаті Квінсленд минулого тижня.

Ветерани лікують пітона, якого назвали Найк, від "неприємної інфекції".

"(Вона. - Ред.) могла викликати його нерухомий стан, дозволяючи кліщам скористатися цим", - зазначається в заяві ветеринарної лікарні Currumbin Wildlife Hospital, опублікованій в інтернеті.

Копирайт изображения Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption Ветеринари зняли з пітона Найка 511 кліщів

Змія зараз перебуває з досвідченим опікуном, зазначають у лікарні.

Служба дикої природи заявила, що сподівається випустити пітона назад у дику природу в найближчі місяці.

"Найк ще не подолав труднощі, але ми сподіваємося, що він повністю одужає", - зазначили у службі.

Вкрита кліщами коала

У лікарні також повідомили, що нещодавно лікували малюка коали, якого знайшли з вантажем у 100 кліщів на тілі.

Копирайт изображения CURRUMBIN WILDLIFE HOSPITAL Image caption Ветеринарам знадобилося дві години, аби зняти з малюка коали сотню кліщів

Малюка мусили відокремити від його матері, повідомила група захисту дикої природи Друзі Коали.

Припускають, що малюк коали привернув стільки кліщів, тому що він сидів на землі. Це може бути ознакою того, що він хворий або поранений.

Експерти кажуть, що невелика кількість кліщів та інших паразитів на тваринах - звичайна річ.

Однак, якщо тварина є слабкою, паразити можуть швидко розмножуватися і пригноблювати імунну систему тварини.

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