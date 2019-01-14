Чому фото яйця стало найпопулярнішим в історії Instagram
Понад 31 мільйон людей вподобали знімок яйця на Instagram, зробивши це фото найпопулярнішим в історії соцмережі.
Фотографія побила попередній рекорд, який належав моделі та учасниці реаліті-шоу Кайлі Дженнер.
Як це сталося? Коли? Це що, просто яйце? Навіщо все це потрібно?
Зібрали все, що варто знати про дивну популярність яйця в інтернеті.
Як це сталося?
Фотографію яйця 4 січня розмістив акаунт під назвою @world_record_egg ("Яйце світового рекорду"). Це перше і єдине фото цього користувача.
Під знімком йшлося: "Давайте встановимо новий світовий рекорд і отримаємо найпопулярніший пост на Instagram. Поб'ємо чинного рекордсмена від Кайлі Дженнер (18 мільйонів)!"
З того часу цю фотографію вподобали понад 30 мільйонів разів. Знімок яйця справді побив світовий рекорд.
Який рекорд побило яйце?
13 січня, за півтора тижня після того, як фото яйця розмістили в інтернеті, воно досягло мети, набравши понад 18 мільйонів вподобань.
Попередній рекорд належав телезірці Кайлі Дженнер, коли вона оголосила про народження своєї доньки Стормі.
Фотографію, на якій немовля тримає її за палець, з лютого 2018 року вподобали понад 18 мільйонів разів.
Але зараз усі найсвіжіші коментарі під фотографією новонародженої доньки зірки - про яйце.
Кайлі не забарилася з відповіддю.
У її акаунті з'явилося відео, в якому вона розбиває яйце на гарячому асфальті.
Яйце не засмажилося, але відповідь зараховано.
Це справді просто фотографія яйця?
Так.
Навіщо це комусь потрібно?
Наразі сказати важко. Власник акаунту нам невідомий, і здається, іншої мети, аніж набрати найбільше "лайків", немає.
Що буде далі? Яке майбутнє чекає на яйце?
На ці питання у нас немає відповідей, тож доведеться чекати на нові пости від "Яєчної банди" - саме так називається загадковий акаунт.
Тим часом, у яйця вже з'явилися послідовники в Instagram - фотографії кавового зернятка та горішка, які теж закликають зробити найпопулярнішими постами.
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