Чому фото яйця стало найпопулярнішим в історії Instagram

Копирайт изображения Getty Images Image caption Яйце, дуже схоже на те, фото якого розмістили в Instagram

Понад 31 мільйон людей вподобали знімок яйця на Instagram, зробивши це фото найпопулярнішим в історії соцмережі.

Фотографія побила попередній рекорд, який належав моделі та учасниці реаліті-шоу Кайлі Дженнер.

Як це сталося? Коли? Це що, просто яйце? Навіщо все це потрібно?

Зібрали все, що варто знати про дивну популярність яйця в інтернеті.

Як це сталося?

Копирайт изображения @WORLD_RECORD_EGG / INSTAGRAM Image caption Яйце, яке збурило Instagram

Фотографію яйця 4 січня розмістив акаунт під назвою @world_record_egg ("Яйце світового рекорду"). Це перше і єдине фото цього користувача.

Під знімком йшлося: "Давайте встановимо новий світовий рекорд і отримаємо найпопулярніший пост на Instagram. Поб'ємо чинного рекордсмена від Кайлі Дженнер (18 мільйонів)!"

З того часу цю фотографію вподобали понад 30 мільйонів разів. Знімок яйця справді побив світовий рекорд.

Який рекорд побило яйце?

13 січня, за півтора тижня після того, як фото яйця розмістили в інтернеті, воно досягло мети, набравши понад 18 мільйонів вподобань.

Попередній рекорд належав телезірці Кайлі Дженнер, коли вона оголосила про народження своєї доньки Стормі.

Фотографію, на якій немовля тримає її за палець, з лютого 2018 року вподобали понад 18 мільйонів разів.

Копирайт изображения @KYLIEJENNER / INSTAGRAM Image caption Попередній рекорд належав фотографії Кайле Дженнер, що набрала понад 18 млн лайків

Але зараз усі найсвіжіші коментарі під фотографією новонародженої доньки зірки - про яйце.

Кайлі не забарилася з відповіддю.

У її акаунті з'явилося відео, в якому вона розбиває яйце на гарячому асфальті.

Яйце не засмажилося, але відповідь зараховано.

Це справді просто фотографія яйця?

Копирайт изображения INSTAGRAM / @WORLD_RECORD_EGG Image caption Профіль яйця в Instagram

Так.

Навіщо це комусь потрібно?

Наразі сказати важко. Власник акаунту нам невідомий, і здається, іншої мети, аніж набрати найбільше "лайків", немає.

Що буде далі? Яке майбутнє чекає на яйце?

На ці питання у нас немає відповідей, тож доведеться чекати на нові пости від "Яєчної банди" - саме так називається загадковий акаунт.

Тим часом, у яйця вже з'явилися послідовники в Instagram - фотографії кавового зернятка та горішка, які теж закликають зробити найпопулярнішими постами.

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