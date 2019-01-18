Дайвери впритул сфотографувалися з величезною акулою біля Гаваїв

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Команда дайверів біля Гавайських островів впритул зустрілася з однією з найбільших відомих білих акул. Дайвери залишилися неушкодженими і отримали на згадку кілька неймовірних фото.

Деякі дайвери наблизилися до великої акули настільки близько, що змогли до неї доторкнутися.

Ймовірно, що ця акула - це одна з найбільших відомих акул, що має прізвисько Діп Блю. Дослідники помітили її близько 20 років тому. Її довжина становить майже 6 метрів, а вага - 2,5 тонни.

До ділянки поблизу південного узбережжя острова Оаху її привабила туша мертвого кашалота.

Дайверка Оушен Рамзі розповіла виданню Honolulu Star Advertiser, що вони знімали тигрових акул, які їли залишки кашалота, коли раптом з'явилася ця акула.

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"Ми побачили кілька тигрових акул, а потім з'явилася вона, і всі інші акули кинулися в різні боки, а вона почала плавати впритул до човна", - розповіла дайверка.

"Вона була просто таким великим красивим гігантом, який хотів почухатися об наш човен. Ми припливли туди на сході сонця, і вона була з нами майже весь день".

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Пані Рамзі розповіла, що акула була неймовірно широкою і, можливо, вагітною.

Дослідники вважають, що вік акули Діп Блю близько 50 років. Вона навіть має власний акаунт у Twitter.

Великі білі акули не часто з'являються біля Гавайських островів, оскільки віддають перевагу більш холодним водам.

Пані Рамзі розповіла, що плавати біля вагітних великих білих акул старшого віку цілком безпечно, але застерегла дайверів не наближатися до акул, коли вони харчуються.

Вона каже, що акули нападають на людей лише з цікавості або ж коли плутають людей зі звичною здобиччю, повідомляє Honolulu Star Advertiser.

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