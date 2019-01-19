"Найчарівніший собака у світі" помер "від розбитого серця"

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Зірка соціальних мереж померанський шпіц Бу помер у віці 12 років.

Його власники кажуть, що він виявляв ознаки проблем із серцем відтоді, як його "найкращий друг", собака на ім'я Бадді, помер у 2017 році.

"Ми вважаємо, що його серце буквально розбилося тоді, як Бадді пішов від нас", - написали вони на офіційній сторінці Бу у Facebook.

На цій сторінці Бу мав 16 мільйонів підписників. Він також брав участь у телевізійних програмах, став послом Американських авіаліній і навіть випустив книгу - "Бу - найчарівніший собака світу".

Бу та Бадді прожили разом 11 років, аж поки Бадді не помер у 2017 у віці 14 років.

Власники Бу повідомили, що він помер уві сні в суботу.

"Бу, ми тебе любимо усім серцем і сумуватимемо за тобою до часу, поки не зустрінемося знову", - написали господарі Бу у коментарі на сторінці.

Власники Бу також повідомили, що вони отримують багато дописів із розповіддю про те, як Бу "приніс трохи світла в їхні життя у важкі часи".

"В цьому і була наша мета, аби Бу міг принести трохи радості людям у всьому світі", - вважають власники Бу.

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