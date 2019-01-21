Зайшла якось альпака в оптику...
Насправді це не початок анекдоту. Справжня альпака переполохала жителів маленького французького містечка, зайшовши до місцевої оптики.
Кудлата тваринка провела близько півгодини, спокійно розглядаючи лінзи й окуляри в французькому місті Еннбон у регіоні Бретань.
Співробітники магазину замкнули двері, аби альпака не змогла втекти, і викликали поліцію.
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Вони підозрювали, що тварина втекла з цирку неподалік, проте влада змогла знайти господаря, який незабаром забрав альпаку.
Співробітники оптики Les Opticiens Mutualistes помітили альпаку в п'ятницю вранці.
"Ми побачили, що вона пройшла повз магазин, зупинилася біля дверей, які автоматично відкрилися, і дуже тихо зайшла всередину", - розповіла газеті Le Telegramme працівниця оптики Елен.
"Вона була зовсім не агресивна, просто зайнята своїми справами", - додала жінка.
Четверо співробітників замкнули магазин, побоюючись, що тварина може втекти. Протягом півгодини господар - який вирішив не називати своє ім'я - забрав альпаку.
Судячи з усього, вона втекла з приватної території неподалік.
Французькі ЗМІ не відразу змогли визначитися, чи трапилася це подія з ламою або з альпакою.
Лами відрізняються довгими вухами у формі бананів, в той час як альпаки менші та більш пухнасті, ніж їх побратими з Анд.
У кінці серпня цікавий випадок стався у місті Портленд в Австралії. Коала зайшла до аптеки, працівники закладу вигнали її, але тварина ще двічі поверталася.
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