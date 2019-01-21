Зайшла якось альпака в оптику...

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Альпаки (знімок із фотобази) менші, ніж лами, але більш пухнасті

Насправді це не початок анекдоту. Справжня альпака переполохала жителів маленького французького містечка, зайшовши до місцевої оптики.

Кудлата тваринка провела близько півгодини, спокійно розглядаючи лінзи й окуляри в французькому місті Еннбон у регіоні Бретань.

Співробітники магазину замкнули двері, аби альпака не змогла втекти, і викликали поліцію.

Вони підозрювали, що тварина втекла з цирку неподалік, проте влада змогла знайти господаря, який незабаром забрав альпаку.

Співробітники оптики Les Opticiens Mutualistes помітили альпаку в п'ятницю вранці.

"Ми побачили, що вона пройшла повз магазин, зупинилася біля дверей, які автоматично відкрилися, і дуже тихо зайшла всередину", - розповіла газеті Le Telegramme працівниця оптики Елен.

"Вона була зовсім не агресивна, просто зайнята своїми справами", - додала жінка.

Четверо співробітників замкнули магазин, побоюючись, що тварина може втекти. Протягом півгодини господар - який вирішив не називати своє ім'я - забрав альпаку.

Судячи з усього, вона втекла з приватної території неподалік.

Французькі ЗМІ не відразу змогли визначитися, чи трапилася це подія з ламою або з альпакою.

Лами відрізняються довгими вухами у формі бананів, в той час як альпаки менші та більш пухнасті, ніж їх побратими з Анд.

У кінці серпня цікавий випадок стався у місті Портленд в Австралії. Коала зайшла до аптеки, працівники закладу вигнали її, але тварина ще двічі поверталася.

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