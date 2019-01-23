В Британії розгадали загадку шотландського "міні-Стоунхенджа"

Копирайт изображения Aberdeenshire Council Image caption Алфордське коло помітно менше, ніж інші аналогічні конструкції, воно побудоване з каменів меншого розміру

Місяць тому неподалік від містечка Алфорд на північному сході Шотландії археологи виявили невідоме їм раніше кам'яне коло.

Кам'яні кола з одним лежачим каменем, які є поширеними в Шотландії та Ірландії, в цілому досить добре вивчені археологами.

Однак саме це коло викликало особливий інтерес. По-перше, тому, що так довго вчені не знали про його існування, а по-друге, через свою унікальну конструкцію.

Алфордське коло менше, ніж інші аналогічні конструкції, воно складається з каменів меншого розміру, відсутня типова піраміда з дрібних каменів в центрі та своєрідний бордюр по периметру.

Проте й двох абсолютно однакових кіл в Британії ніколи не знаходили.

Археологи зраділи знахідці, попередньо визначили вік кола в 3500-4500 років і з ентузіазмом почали його вивчення.

Інтерес вчених викликало й те, що, на відміну від інших подібних споруд, Алфордське коло надзвичайно добре збереглося.

Місцеві чиновники теж із задоволенням зазначали, що графству Абердиншир, в якому розташована знахідка, є що запропонувати світовій науці.

"Невдалий день на роботі"

Однак у понеділок з археологами зв'язався колишній власник ферми, на землі якої розташовується унікальне коло. Він зізнався, що заради розваги побудував його сам в 1990-х роках.

Копирайт изображения Aberdeenshire Council Image caption Так виглядає справжнє кам'яне коло

Археологам стало зрозуміло, чому так довго нічого не знали про Алфордське коло.

Археолог Ніл Акерман, який сповістив світ про знахідку, філософськи підсумував історію свого відкриття.

"Навіть якщо у вас невдалий день на роботі, не турбуйтеся: принаймні, ви не повідомляли пресі про відкриття нового доісторичного кам'яного кола, якому, як тепер з'ясувалося, близько 20 років", - написав він в Twitter.

Археолог пояснив, що сучасна наука може досить точно визначити вік каменів, але не час їх розміщення.

Втім, вважає Акерман, в цій історії є і позитивний момент. Будівельник Алфордського кола виявився допитливою людиною і дуже точно відтворив особливості справжніх кам'яних монументів давнини.

А це, на думку вченого, означає, що інтерес до археології в Абердинширі - на високому рівні.

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