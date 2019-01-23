В Британії розгадали загадку шотландського "міні-Стоунхенджа"
Місяць тому неподалік від містечка Алфорд на північному сході Шотландії археологи виявили невідоме їм раніше кам'яне коло.
Кам'яні кола з одним лежачим каменем, які є поширеними в Шотландії та Ірландії, в цілому досить добре вивчені археологами.
Однак саме це коло викликало особливий інтерес. По-перше, тому, що так довго вчені не знали про його існування, а по-друге, через свою унікальну конструкцію.
Алфордське коло менше, ніж інші аналогічні конструкції, воно складається з каменів меншого розміру, відсутня типова піраміда з дрібних каменів в центрі та своєрідний бордюр по периметру.
Проте й двох абсолютно однакових кіл в Британії ніколи не знаходили.
Археологи зраділи знахідці, попередньо визначили вік кола в 3500-4500 років і з ентузіазмом почали його вивчення.
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Інтерес вчених викликало й те, що, на відміну від інших подібних споруд, Алфордське коло надзвичайно добре збереглося.
Місцеві чиновники теж із задоволенням зазначали, що графству Абердиншир, в якому розташована знахідка, є що запропонувати світовій науці.
"Невдалий день на роботі"
Однак у понеділок з археологами зв'язався колишній власник ферми, на землі якої розташовується унікальне коло. Він зізнався, що заради розваги побудував його сам в 1990-х роках.
Археологам стало зрозуміло, чому так довго нічого не знали про Алфордське коло.
Археолог Ніл Акерман, який сповістив світ про знахідку, філософськи підсумував історію свого відкриття.
"Навіть якщо у вас невдалий день на роботі, не турбуйтеся: принаймні, ви не повідомляли пресі про відкриття нового доісторичного кам'яного кола, якому, як тепер з'ясувалося, близько 20 років", - написав він в Twitter.
Археолог пояснив, що сучасна наука може досить точно визначити вік каменів, але не час їх розміщення.
Втім, вважає Акерман, в цій історії є і позитивний момент. Будівельник Алфордського кола виявився допитливою людиною і дуже точно відтворив особливості справжніх кам'яних монументів давнини.
А це, на думку вченого, означає, що інтерес до археології в Абердинширі - на високому рівні.
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