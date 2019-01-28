Померла "найсамотніша у світі" качка Тревор

Копирайт изображения Trevor the duck/Facebook Image caption Тревор помер після того, як на нього напали собаки

Тревор, якого колись називали найсамотнішою качкою у світі, помер після того, як на нього напали собаки на віддаленому тихоокеанському острові, де він жив останній рік.

Тревор був чимось на кшталт місцевої знаменитості в маленькій країні Ніуе. Він був єдиним птахом свого виду на острові.

Тревор прилетів туди у 2018 році, хоча й не зовсім зрозуміло, як саме він туди потрапив.

Своє коротке життя Тревор провів у калюжі при дорозі, де його регулярно годували та піклувалися місцеві жителі.

"Він з'явився в Ніуе в січні минулого року після великого шторму, ми думаємо, що він прилетів або його принесло сюди", - сказав Рае Фіндлей, голова торгової палати Ніуе. Саме вона вела у Facebook сторінку Тревора.

Image caption Острів Ніуе знаходиться на північний схід від Нової Зеландії

"Вважається, що він прилетів із Нової Зеландії, але також можливо, що він прилетів з Тонги або іншого тихоокеанського острова".

"Він належав до виду качок - крижнів (англ. Mallard), і ми назвали його Тревором Маллардом, на честь місцевого новозеландського політика, ім'я прижилося".

Під час свого короткого, але щасливого життя на Ніуе, Тревор жив у ставку.

"Тут немає річок, струмків чи озер, тому Тревор вирішив жити в калюжі", - сказала BBC пані Фіндлей.

І хоча його вважали найсамотнішою качкою у світі, здавалося, він не був аж таким самотнім.

Калюжу Тревора регулярно навідували зацікавлені місцеві жителі та навіть пожежна бригада острова, яка наповнювала калюжу водою, якщо її рівень ставав занадто низьким.

Копирайт изображения Trevor the duck/facebook Image caption Коли калюжа Тревора висихала...

Копирайт изображения Trevor the duck/Facebook Image caption ... місцева пожежна бригада наповнювала її водою

"Він регулярно літав навколо, аби навідати місцевих жителів і насолоджувався смачним частуванням, яке вони йому пропонували", - сказала пані Фіндлей.

"Його годували горохом, кукурудзою та вівсом".

Деякі місцеві жителі пропонували завезти на острів іншу качку, яка могла б стати подружкою для Тревора, але калюжа, у якій він жив, могла комфортно вмістити тільки одну качку.

Він, однак, подружився з півнем, куркою і векою - пташкою, яка зустрічається тільки на Ніуе, - які жили біля калюжі.

"Півень, курка і века виглядали трохи занепокоєними сьогодні, блукаючи навколо сухої калюжі", - сказала пані Фіндлей.

"Рік я їздила з мішком вівса в автомобілі. Тепер я сумуватиму за зупинками на шляху до та з роботи, аби нагодувати Тревора. Він підкорив серця багатьох, і за ним точно сумуватимуть".

Ніуе - невелика острівна держава у Тихому океані, яка має населення у півтори тисячі людей і перебуває у вільній асоціації з Новою Зеландією.

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