Стіна на кордоні: у Данії будують паркан проти диких свиней

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дикі кабани можуть переносити свинячий грип через кордони

Данія розпочала будівництво 70-кілометрової огорожі вздовж кордону з Німеччиною для контролю міграції диких кабанів.

Є побоювання, що африканська чума свиней, яку знайшли у двох мертвих диких кабанів у Бельгії, може загрожувати величезній індустрії вирощування свиней Данії.

Якщо хвороба пошириться, вона може поставити під загрозу майже 1,7 мільярда доларів, які Данія отримує від експорту свинини.

Але деякі опоненти поставили під сумнів те, наскільки ефективною буде огорожа вартістю 12 мільйонів доларів.

Африканська чума свиней нешкідлива для людей, але її можуть переносити як дикі, так і домашні свині.

Хвороба зазвичай смертельна протягом декількох днів, й наразі не існує ніякого лікування, чи вакцини.

Данія виробляє близько 28 мільйонів свиней на рік. Вартість індустрії складає близько 30 мільярдів данських крон (4,6 мільярда доларів).

Копирайт изображения Barcroft Media Image caption Свинарство є однією з найважливіших галузей господарства Данії

Якщо виникне спалах африканської чуми свиней, то "експорт до країн, що не входять до ЄС, доведеться закрити", - йдеться в заяві уряду країни.

Міністр з навколишнього середовища і продовольства Якоб Еллеман-Єнсен заявив, що уряд рішуче налаштований "зробити все можливе, аби запобігти проникненню африканської чуми свиней до Данії".

Після завершення паркан буде:

1,5 метрів висотою та принаймні 50 сантиметрів вглиб землі, аби завадити кабанам зробити підкоп

Паркан матиме 20 розривів у пунктах перетину кордону та водних шляхах

Кожен кілометр будуть ворота або драбина, аби люди змогли пройти

Через кожні 100 метрів розмістять невеликі прямокутні отвори розміром 20 см для малих тварин.

Данія також вирішила послабити мисливські обмеження, "дозволивши полювати на диких кабанів цілодобово" і збільшила штрафи за перевезення худоби, яку не дезінфікували належним чином.

Пом'якшення норм полювання також ввели в інших країнах, таких як Франція та Польща.

Копирайт изображения AFP Image caption У Польщі захисники тварин намагаються завадити мисливцям полювати на кабанів, в той час як країна послабила обмеження через загрозу грипу

Критики стверджують, що будівництво огорожі є політичним. Так виникне враження, що чиновники вживають заходів проти загрози, але практично питання так не вдасться розв'язати.

Вони вказують на великі прогалини у паркані на дорогах, популяції диких кабанів, які живуть біля води, просто зможуть переплисти з однієї країни в іншу.

Є також питання впливу паркану на інших тварин.

Один випадок захворювання на фермі може призвести до забою всієї худоби, аби стримати його поширення.

Так сталося в Литві, яка постраждала від цієї хвороби у 2014 році й досі не змогла оговтатись.

У минулому році Алгіс Баравикас з Асоціації свинарів Литви повідомив радіо BBC, що тисячі тварин загинули.

"Перший спалах, стався на фермі з близько 20 тисячами свиней - ми мусили вбити всіх тварин", - сказав він.

"Вони (свинарі) не звикли до вбивства здорових тварин... це дуже сумна подія", - сказав він.

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