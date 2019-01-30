Копирайт изображения Brent Tandy/DOC Image caption Маленькі блакитні пінгвіни живуть у норах

Трьох маленьких блакитних пінгвінів викрали з їхнього гнізда в Новій Зеландії, заявляють захисники природи.

Свідки помітили двох чоловіків, які використали ломи, аби прибрати каміння, що прикривало вхід до гнізда пінгвіна поблизу міста Хоукіс Бей.

Після цього зловмисники витягли птахів із гнізда за шию.

У процесі один із пінгвінів загинув і його покинули, а двох інших відібрали.

Маленькі блакитні пінгвіни є найменшою породою пінгвінів у світі та знаходяться під захистом у Новій Зеландії.

Влада вважає, що птахів могли викрасти для подальшого нелегального продажу закордон.

"Ми дійсно стурбовані, оскільки вважаємо, що це може бути не поодинокий випадок", - заявив офіцер Департаменту охорони природи міста Хоукіс Бей Род Хансен.

"Вже наступного дня поблизу знайшли мертвим іншого пінгвіна, і він, здається, помер від травми голови".

Крадіжку здійснили вночі 24 січня. У Департаменті сказали, що вони отримали повідомлення про те, що свідки бачили двох чоловіків, які щось копали, а жінка тримала факел.

Наразі невідомо, куди забрали птахів, підозрюваних також ще не ідентифікували.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маленькі блакитні пінгвіни - найменший у світі вид пінгвінів

"Це дуже вразливий час для цих маленьких пінгвінів. З січня по березень вони линяють та ховаються у норах для захисту ... (це) свідчить, про те, що браконьєри знали точно, коли краще напасти на птахів", - сказав пан Хансен.

Маленькі блакитні пінгвіни мають зріст трохи більше ніж 25 сантиметрів і важать близько кілограма. Це найменшим у світі вид пінгвінів.

Популяція маленьких блакитних пінгвінів скорочується в Новій Зеландії, і людина, яку визнають винною у завданні їм шкоди, можуть засудити до двох років ув'язнення і штрафу у 100 000 новозеландських доларів (68 500 доларів США).

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