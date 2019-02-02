Копирайт изображения Getty Images Image caption Дитинча леопарда сховали в пластиковій сумці для продуктів

Пасажира, який прибув в Індію з Таїланду, затримали в аеропорту після того, як митники знайшли в його багажі місячне дитинча леопарда.

Пасажир викликав підозру після того, як митники почули шум з його багажу. Як виявилося, у сумці чоловік віз дитинча леопарда вагою всього один кілограм.

Подія сталася у суботу в аеропорту міста Ченнаї, а сам чоловік прибув туди із Бангкока.

Правоохоронці розслідують, чи не є підозрюваний частиною міжнародної групи контрабандистів, повідомили AFP офіційні особи.

45-річний чоловік, ім'я якого не назвали, "ухилявся у своїх відповідях" коли його допитували щодо багажу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Працівники аеропорту сказали, що дитинча виглядало "слабким"

"Тварина перебувала в шоковому стані й виглядала слабкою", - сказали чиновники аеропорту.

Кадри, зняті в аеропорту, демонструють, як працівники аеропорту годують дитинча молоком.

Після огляду ветеринарів крихітну тваринку відвезли до Зоологічного парку Аріньяр Анна в Ченнаї, де за ним доглядатимуть, повідомляє місцеве видання NDTV.

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