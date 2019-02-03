У картоплі з Франції на фабриці чипсів знайшли гранату часів Першої світової

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Вважається, що гранату випадково викопали разом із картоплею у Франції

Німецьку ручну гранату часів Першої світової війни знайшли в картоплі, яку відправили з Франції до фабрики з виробництва чипсів у Гонконзі.

Пристрій завширшки 8 сантиметрів був "у нестабільному стані", повідомила місцева влада.

Гранату знайшли на фабриці з виробництва чіпсів Calbee 2 лютого.

Фахівці здійснили безпечний вибух пристрою. Ніхто не постраждав.

"Вся інформація, яку ми наразі маємо, свідчить про те, що гранату привезли з Франції разом із картоплею", - розповів місцевий чиновник Вон Хохон.

Вважається, що гранату випадково викопали разом із картоплею у Франції, а потім експортували в Гонконг.

"Швидше за все, гранату загубили солдати під час війни або ж вона лишилася там лежати після того, як її кинули", - розповів військовий історик Дейв Макрі виданню South China Morning Post.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.