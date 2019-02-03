У картоплі з Франції на фабриці чипсів знайшли гранату часів Першої світової
Німецьку ручну гранату часів Першої світової війни знайшли в картоплі, яку відправили з Франції до фабрики з виробництва чипсів у Гонконзі.
Пристрій завширшки 8 сантиметрів був "у нестабільному стані", повідомила місцева влада.
Гранату знайшли на фабриці з виробництва чіпсів Calbee 2 лютого.
Фахівці здійснили безпечний вибух пристрою. Ніхто не постраждав.
- На "Фукусімі" знайшли бомбу часів Другої світової
- У Греції знешкодили бомбу, для чого евакуювали 70 тисяч людей
- Чому британці надсилають пакети від чипсів поштою? І чому пошта проти?
"Вся інформація, яку ми наразі маємо, свідчить про те, що гранату привезли з Франції разом із картоплею", - розповів місцевий чиновник Вон Хохон.
Вважається, що гранату випадково викопали разом із картоплею у Франції, а потім експортували в Гонконг.
"Швидше за все, гранату загубили солдати під час війни або ж вона лишилася там лежати після того, як її кинули", - розповів військовий історик Дейв Макрі виданню South China Morning Post.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.