Гігантський дерев'яний дракон викликав занепокоєння поліції Уельсу
На шляху біля селища Трегарт в Уельсі з'явилася гігантська дерев'яна скульптура дракона. Вона викликала занепокоєння поліції після того як через водіїв, що задивлялися на неї і втрачали пильність, почали траплятися аварійні ситуації.
Вирізьблений з дерева семиметровий дракон, якому дали назву валлійською Y Ddraig Derw - "дубовий дракон", грізно дивиться на автомобілі, що проїжджають дорогою.
Поліція області повідомила, що хоча їй подобається "Дубовий дракон", ще більше поліцейські "зацікавлені" у безпеці дорожнього руху.
"Там вже була одна аварія та численні аварійні ситуації на цьому участку дороги, що вимагає від водія повної концентрації", - зазначається у повідомленні поліції у Facebook.
"Будь ласка, зосереджуйтеся на дорозі весь час, а якщо ви хочете роздивитися його, будь ласка, знайдіть десь безпечне місце для паркування".
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Скульптор Саймон О'Рурк, який зробив дракона, також закликав автомобілістів звертати увагу на дорогу.
Пан О'Рурк також попередив автомобілістів, що це "швидка і небезпечна дорога" на своїй сторінці в Facebook.
Минулого місяця він провів майже тиждень, використовуючи бензопилу, щоб вирізати дракона з дерева на прохання власників земельної ділянки.
40-річний скульптор з Рексхема, наголосив: "Ви проїжджаєте десь, скажімо, в Бірмінгемі, і перед вами є величезні екрани і білборди, які насправді намагаються відвернути увагу і привернути вашу увагу".
"Дерев'яний дракон менш нав'язливий, ніж ті екрани, але я думаю, щоб там не було, коли ви керуєте автомобілем, ви маєте звертати увагу на дорогу", - додав він.
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