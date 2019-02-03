Копирайт изображения PA/Simon O’Rourke Tree Carving Image caption Дерев'яний дракон дивиться на автомобілі, що їдуть по шосе A5

На шляху біля селища Трегарт в Уельсі з'явилася гігантська дерев'яна скульптура дракона. Вона викликала занепокоєння поліції після того як через водіїв, що задивлялися на неї і втрачали пильність, почали траплятися аварійні ситуації.

Вирізьблений з дерева семиметровий дракон, якому дали назву валлійською Y Ddraig Derw - "дубовий дракон", грізно дивиться на автомобілі, що проїжджають дорогою.

Поліція області повідомила, що хоча їй подобається "Дубовий дракон", ще більше поліцейські "зацікавлені" у безпеці дорожнього руху.

"Там вже була одна аварія та численні аварійні ситуації на цьому участку дороги, що вимагає від водія повної концентрації", - зазначається у повідомленні поліції у Facebook.

"Будь ласка, зосереджуйтеся на дорозі весь час, а якщо ви хочете роздивитися його, будь ласка, знайдіть десь безпечне місце для паркування".

Скульптор Саймон О'Рурк, який зробив дракона, також закликав автомобілістів звертати увагу на дорогу.

Копирайт изображения PA/Simon O’Rourke Tree Carving Image caption Саймон О'Рурк вирізав дракона з дерева, що впало, за допомогою бензопили

Пан О'Рурк також попередив автомобілістів, що це "швидка і небезпечна дорога" на своїй сторінці в Facebook.

Минулого місяця він провів майже тиждень, використовуючи бензопилу, щоб вирізати дракона з дерева на прохання власників земельної ділянки.

40-річний скульптор з Рексхема, наголосив: "Ви проїжджаєте десь, скажімо, в Бірмінгемі, і перед вами є величезні екрани і білборди, які насправді намагаються відвернути увагу і привернути вашу увагу".

"Дерев'яний дракон менш нав'язливий, ніж ті екрани, але я думаю, щоб там не було, коли ви керуєте автомобілем, ви маєте звертати увагу на дорогу", - додав він.

Копирайт изображения PA/Simon O'Rourke Tree Carving Image caption Скульптор працював над драконом приблизно тиждень

Копирайт изображения PA/Simon O'Rourke Tree Carving Image caption Дракона вирізали з цього дуба, що впав

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