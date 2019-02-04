"Кім Чен Ин та Дутерте" наробили галасу на вулицях Гонконгу

Двійники Кім Чен Ина та Родріго Дутерте викликали переполох у Гонконгу
Це виглядало так, ніби лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Філіппін Родріго Дутерте прогулюються вулицями Гонконгу.
Лише уважно придивившись до них зблизька, можна було побачити, що це - лише двійники лідерів двох держав, чиї вчинки та заяви регулярно наповнюють стрічку новин.
Пародіює Кім Чен Ина артист, що виступає під сценічним ім'ям Howard X, а Родріго Дутерте - артист, що називає себе Cresencio Extreme.
Всі зображення є об'єктами авторського права.