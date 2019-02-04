"Кім Чен Ин та Дутерте" наробили галасу на вулицях Гонконгу

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Двійники Кім Чен Ина та Родріго Дутерте викликали переполох у Гонконгу

Це виглядало так, ніби лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Філіппін Родріго Дутерте прогулюються вулицями Гонконгу.

Лише уважно придивившись до них зблизька, можна було побачити, що це - лише двійники лідерів двох держав, чиї вчинки та заяви регулярно наповнюють стрічку новин.

Пародіює Кім Чен Ина артист, що виступає під сценічним ім'ям Howard X, а Родріго Дутерте - артист, що називає себе Cresencio Extreme.

Копирайт изображения EPA Image caption Двійники Кім Чен Ина та Дутерте прийшли в ресторан у Гонконгу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Потім двійники прийшли на месу в церкві святого Йосипа. Двійник Дутерте був одягнений в білу сорочку, яку любить одягати президент Філіппін

Копирайт изображения Getty Images Image caption Візит двійника Дутерте до церкви викликав несамовиту реакцію з боку деяких парафіян, які почали робити з ним селфі

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Це дійсно Дутерте?" - деякі мешканці Гонконгу не повірили, що перед ними президент Філіппін, бо його двійник здавався молодшим

Копирайт изображения EPA Image caption Бажання сотень людей зробити селфі не перешкодило двійникам лідерів КНДР та Філіппін насолодитися курятиною

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Дутерте (зліва) і артист Cresencio Extreme, який його уособлює

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер КНДР Кім Чен Ин та артист Howard X, який його пародіює

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