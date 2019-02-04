"Кім Чен Ин та Дутерте" наробили галасу на вулицях Гонконгу

  • 4 лютого 2019
Impersonators Howard X (L) and Cresencio Extreme in Hong Kong, China, 3 February 2019 Копирайт изображения EPA

Двійники Кім Чен Ина та Родріго Дутерте викликали переполох у Гонконгу

Це виглядало так, ніби лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Філіппін Родріго Дутерте прогулюються вулицями Гонконгу.

Лише уважно придивившись до них зблизька, можна було побачити, що це - лише двійники лідерів двох держав, чиї вчинки та заяви регулярно наповнюють стрічку новин.

Пародіює Кім Чен Ина артист, що виступає під сценічним ім'ям Howard X, а Родріго Дутерте - артист, що називає себе Cresencio Extreme.

Howard X (L) and Cresencio Extreme are greeted by Filipino maids outside a Jollibee fried chicken restaurant in Hong Kong Копирайт изображения EPA
Image caption Двійники Кім Чен Ина та Дутерте прийшли в ресторан у Гонконгу
A Philippine President Rodrigo Duterte impersonator (centre left), who goes by the name Cresencio Extreme, listens to a North Korean leader Kim Jong-un impersonator (centre right), who goes by the name Howard X, as they attend a church service in the Central district of Hong Kong, 3 February 2019 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Потім двійники прийшли на месу в церкві святого Йосипа. Двійник Дутерте був одягнений в білу сорочку, яку любить одягати президент Філіппін
A Rodrigo Duterte impersonator (C), who goes by the name Cresencio Extreme, poses for photos as he attends a church service in the Central district of Hong Kong, 3 February 2019 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Візит двійника Дутерте до церкви викликав несамовиту реакцію з боку деяких парафіян, які почали робити з ним селфі
A Philippine President Rodrigo Duterte impersonator (C), who goes by the name Cresencio Extreme, and a North Korean leader Kim Jong-un impersonator, who goes by the name Howard X Копирайт изображения Getty Images
Image caption "Це дійсно Дутерте?" - деякі мешканці Гонконгу не повірили, що перед ними президент Філіппін, бо його двійник здавався молодшим
Impersonators Howard X (L) and Cresencio Extreme in Hong Kong, China, 3 February 2019 Копирайт изображения EPA
Image caption Бажання сотень людей зробити селфі не перешкодило двійникам лідерів КНДР та Філіппін насолодитися курятиною
The Dutertes Копирайт изображения EPA
Image caption Президент Дутерте (зліва) і артист Cresencio Extreme, який його уособлює
Kim Jong-un and a lookalike Копирайт изображения Getty Images
Image caption Лідер КНДР Кім Чен Ин та артист Howard X, який його пародіює

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