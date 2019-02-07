Злодії пограбували банк, залізши через каналізацію. Це не сюжет фільму

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Злодії в Бельгії проникли через каналізаційні тунелі в банківське сховище поблизу району Антверпена, де розташовані найбільші у світі діамантові біржі.

У неділю в поліцію міста надійшло повідомлення про можливу крадіжку зі зломом і, коли правоохоронці прибули до банку, то побачили зачинені банківські двері, а всередині 30 вичищених депозитних комірок.

Вважають, що злодії протиснулись через каналізаційні труби, ширина яких не перевищує 40 сантиметрів, а потім пробурили тунель, аби дістатися до сховища банку.

Поліція ще не повідомила, скільки злодіям вдалося вкрасти під час пограбування.

Елс Ліекенс з водної компанії Aquafin розповіла, що пограбування було дуже ризикованим.

"В першу чергу, копання тунелю в напрямку каналізації було небезпечним для самих грабіжників через можливе осідання породи", - сказала вона.

"Усередині каналізаційної системи, ви можете наштовхнутись на різну небезпеку, таку як висока концентрація газу, який виділяють стічні води".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антверпен є світовим центром торгівлі діамантами

Клієнти банку стурбовані відсутністю інформації від установи, де, як кажуть деякі з них, зберігалися їхні заощадження всього життя.

"Багато людей не тільки зберігали там гроші або дорогоцінні камені, а й родинні реліквії", - сказав один з клієнтів.

Антверпен - один зі світових центрів торгівлі діамантами, його часто називають "діамантовою столицею світу".

Схожий злочин стався у французькому місті Ніцца в 1976 році.

Тоді банда злодіїв декілька місяців через каналізацію рила підкоп до філії банку Société Générale. Бандити обчистили понад 200 сейфів, викравши мільйони доларів.

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