Злодії пограбували банк, залізши через каналізацію. Це не сюжет фільму
Злодії в Бельгії проникли через каналізаційні тунелі в банківське сховище поблизу району Антверпена, де розташовані найбільші у світі діамантові біржі.
У неділю в поліцію міста надійшло повідомлення про можливу крадіжку зі зломом і, коли правоохоронці прибули до банку, то побачили зачинені банківські двері, а всередині 30 вичищених депозитних комірок.
Вважають, що злодії протиснулись через каналізаційні труби, ширина яких не перевищує 40 сантиметрів, а потім пробурили тунель, аби дістатися до сховища банку.
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Поліція ще не повідомила, скільки злодіям вдалося вкрасти під час пограбування.
Елс Ліекенс з водної компанії Aquafin розповіла, що пограбування було дуже ризикованим.
"В першу чергу, копання тунелю в напрямку каналізації було небезпечним для самих грабіжників через можливе осідання породи", - сказала вона.
"Усередині каналізаційної системи, ви можете наштовхнутись на різну небезпеку, таку як висока концентрація газу, який виділяють стічні води".
Клієнти банку стурбовані відсутністю інформації від установи, де, як кажуть деякі з них, зберігалися їхні заощадження всього життя.
"Багато людей не тільки зберігали там гроші або дорогоцінні камені, а й родинні реліквії", - сказав один з клієнтів.
Антверпен - один зі світових центрів торгівлі діамантами, його часто називають "діамантовою столицею світу".
Схожий злочин стався у французькому місті Ніцца в 1976 році.
Тоді банда злодіїв декілька місяців через каналізацію рила підкоп до філії банку Société Générale. Бандити обчистили понад 200 сейфів, викравши мільйони доларів.
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