Копирайт изображения STR/AFP/Getty Image caption Дакшаяні, на фото 2016 року, жила у храмі Ченгаллор Махадева у південному штаті Керала

Дакшаяні, яку вважали найстарішою у світі слонихою у неволі, померла у віці 88 років в Індії.

У храмі тварині дали титул Гая Мутасі або Бабуся-слон, Дакшаяні брала участь у релігійних обрядах і процесіях у храмі Ченгалур Махадева в південному штаті Керала.

Але її ветеринар повідомив, що тварина перестала їсти та померла у вівторок.

Доглядачі останніми роками почали самі годувати її ананасами й морквою, оскільки у слонихи виникли проблеми з пересуванням.

Вона не брала участі у жодній публічній події протягом декількох років.

Керівництво організації, яка управляє храмом, заявило, що тварина була найстарішим слоном в неволі й оцінила її вік у 88 років.

Щоправда, у Книзі рекордів Гіннесса у графі найстаріший слон значиться Лін Ван.

Цей азійський слон помер у зоопарку на Тайвані у 2003 році, у віці 86 років. Під час Другої світової війни він навіть служив у британській армії.

Інший слон, Індіра, померла в Індії у 2017 році, як повідомляли тоді, у віці "від 85 до 90 років".

Копирайт изображения STR/AFP/Getty Image caption Слониха брала участь у храмових обрядах і процесіях

В Індії у неволі живуть понад 2 400 слонів.

Колишній керівник організації-управителя храмом повідомив агентству AFP, що про Дакшаяні добре піклувалися.

"Через різноманітні прагматичні обмеження ми не могли відпустити її, але замість цього ми забезпечили, аби у неї було достатньо місця для прогулянок", - сказав він.

Однак захисники природи кажуть, що багато слонів страждають, живучи у поганих умовах.

Британська група Action for Elephants каже, що близько 800 слонів, яких утримують в індійських храмах, зокрема в штаті Керала, живуть у "загалом жахливих умовах".

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