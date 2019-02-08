IKEA забула вказати Нову Зеландію на мапі світу. Вона не перша

Копирайт изображения Ikea Image caption Що не так із цією мапою?

Відома у світі мережа меблевих магазинів IKEA забула вказати Нову Зеландію на мапі світу і так стала ще однією компанією у довгому переліку "порушників прав" цієї острівної країни.

Як розповідає Патрік Еванс з BBC News, пильний користувач Reddit помітив, що магазин продає мапу світу, але у ній на тому місці, де у реальності розташована Нова Зеландія, - порожнє місце.

Користувач Jibbles666 помітив помилку, коли робив покупки у магазині IKEA у Вашингтоні (округ Колумбія, США).

Він опублікував фотографію мапи у спеціальній групі на Reddit, яка називається MapsWithoutNZ (Мапи без Нової Зеландії).

У групі користувачі виставляють фотографії мап, на яких недбалі картографи забувають вказати цю острівну країну.

У коментарі BBC, представник IKEA сказав: "IKEA відповідає за забезпечення правильності та відповідності законам усіх наших продуктів. Ми можемо пересвідчитись, що у випадку мапи світу компанії BJÖRKSTA цього не вдалося забезпечити. Ми шкодуємо про помилку й плануємо вжити необхідних заходів, цей товар вилучено з наших магазинів".

Не вперше зникає з мапи

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Нової Зеландії втрутилася у це питання

Питання частої відсутності країни на мапах дійшло до політичної верхівки Нової Зеландії.

У 2018 році прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн і комік Ріс Дарбі об'єдналися для того, щоб зробити відео під хештегом #GetNZonthemap (Розмістіть Нову Зеландію на мапі), яка з гумором звинувачувала інші країни в спробах вкрасти їхніх туристів.

"Цікаво, якщо вони збираються продавати ці мапи в новому магазині в Окленді", - написав один з користувачів Reddit, посилаючись на новину, що IKEA скоро відкриє свій перший магазин у цьому новозеландському місті.

Інші користувачі розповіли, що країни немає на мапі світового населення в Смітсонівському музеї природної історії у Вашингтоні, а на мапі у готелі в північнокорейському Пхеньяні здається відпав Південний острів країни.

Навіть мапа на офіційній сторінці уряду, яка з'являється якщо набрати невірну адресу та отримати помилку 404, також не показує країну, але здається, що це зробили навмисно.

Копирайт изображения New Zealand Government Image caption Сторінку не знайдено. Ми перепрошуємо, але чогось не вистачає... як Нової Зеландії на цій мапі

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