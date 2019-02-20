Дідусь так подякував за відеомагнітофон, що тисячі розплакались

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У соціальних мережах популярності набуває зворушливий лист-подяка від щасливого літнього покупця до продавця, в якого він придбав відеомагнітофон (VHS-плеєр).

"Цей лист привернув мою увагу, оскільки більшість пошти, яку я отримую, це або реклама, або рахунки, але цей був надрукований вручну", - розповів BBC Метт Шукрі.

"Мене вразили емоції та почуття, які цей джентльмен вклав у написане, і я відчув зв'язок із ним", - сказав Метт із Сент-Луїса в США.

Мило й несподівано

"Це було дуже несподівано, але так мило, тому я вирішив поділитися ним зі світом на Reddit", - розповів Метт BBC.

"Сьогодні у світі так багато негативу, тому приємно мати щось правильне і позитивне, аби поділитися з усіма".

Пост Метта лайкнули 160 000 разів за один день, і багато людей говорили, що вони плакали від емоцій.

Копирайт изображения Matt Shoukry Image caption Метта надзвичайно вразив лист, яким він поділився в Інтернеті

У листі 86-річний чоловік із Фінікса, штат Аризона, дякує Метту за те, що той продав йому відеомагнітофон, швидко його надіславши. Чоловік зазначає, що мав певні проблеми з налаштуванням техніки, але це "через нього, а не плеєр".

Чоловік написав, що завдяки плеєру зміг подивитись вечірку 25-річної давнини, коли його проводжали на пенсію.

"Треба ж, якими молодими ми були", - відзначив чоловік, додавши, що раніше ніколи не бачив це відео через відсутність плеєра.

Він подивився також власне весілля, де були присутні родина та друзі, багато з яких, за його словами, "більше немає серед нас".

Також чоловік дивився відео катання на лижах із родиною та сімейних подорожей.

Копирайт изображения . Image caption Ретро-лист за ретро-апарат

Він розповів, що кожна наступна касета була цікавішою, ніж попередня, і йому сподобалося спостерігати за "дорослішанням" своєї сім'ї.

Метт, який займається продажами в Інтернеті, поки одужує від раку, запропонував оцифрувати записи джентльмена, "так що йому не доведеться турбуватися про те, що вони зіпсуються, і ці спогади будуть збережені для майбутніх поколінь".

Він також планує повісити цей лист у рамку.

Пост з листом у Twitter отримав понад 300 000 лайків і 58 000 ретвітів за два дні.

Через лист користувачі почали ділитись власними історіями про щастя і доброту.

Доброта нічого не коштує

Контент недоступний

Кейт Гарнетт купила своєму синові неновий рюкзак онлайн для експедиції до національного парку Ману в перуанській Амазонці.

Коли вона розповіла продавцеві про плани та пристрасть сина до рослин, він сказав, що додасть сітку від москітів, водонепроникний спальний мішок і ліхтарик безкоштовно, оскільки сам він в експедиції більше не ходить.

"Йому було приємно, що речі потраплять до хорошого будинку і візьмуть участь у нових пригодах", - сказала Кейт.

"Рюкзак прибув разом із листом, в якому говорилося, де він вже побував: Європа, Азія, Австралія і Північна Америка, але не Південна Америка", - розповіла вона BBC.

Також попередній власник побажав її сину вдалої подорожі.

"Доброта нічого не коштує, і світ потребує її прямо зараз", - сказала Кейт.

Досі друзі

Пропустити Twitter допис , автор: @DFacobbre I put some action figures on eBay, a mom bought 2 but not the other 28 I had. She mssged to say her autistic son was excited to get them. She wished she could have bought more. I sent her all 30 of them, got a phone call, she thanked me and cried. We’re all friends to this day. — Damien 🦇 (@DFacobbre) 17 лютого 2019 р.

Деміен розповів, що продавав фігурки героїв через інтернет і мати купила дві з них для свого сина. Всього ж чоловік виставив 30 фігурок на продаж.

Після того, як посилки з фігурками надійшли, жінка написала повідомлення Деміену, у якому подякувала і розповіла, що її син з аутизмом був радий таким іграшкам.

"Вона шкодувала, що не мала можливості придбати більше фігурок", - написав чоловік.

"Я надіслав їй усі 30, вона подзвонила мені, подякувала і заплакала. Ми всі досі дружимо".

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