Дідусь так подякував за відеомагнітофон, що тисячі розплакались
У соціальних мережах популярності набуває зворушливий лист-подяка від щасливого літнього покупця до продавця, в якого він придбав відеомагнітофон (VHS-плеєр).
"Цей лист привернув мою увагу, оскільки більшість пошти, яку я отримую, це або реклама, або рахунки, але цей був надрукований вручну", - розповів BBC Метт Шукрі.
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"Мене вразили емоції та почуття, які цей джентльмен вклав у написане, і я відчув зв'язок із ним", - сказав Метт із Сент-Луїса в США.
Мило й несподівано
"Це було дуже несподівано, але так мило, тому я вирішив поділитися ним зі світом на Reddit", - розповів Метт BBC.
"Сьогодні у світі так багато негативу, тому приємно мати щось правильне і позитивне, аби поділитися з усіма".
Пост Метта лайкнули 160 000 разів за один день, і багато людей говорили, що вони плакали від емоцій.
У листі 86-річний чоловік із Фінікса, штат Аризона, дякує Метту за те, що той продав йому відеомагнітофон, швидко його надіславши. Чоловік зазначає, що мав певні проблеми з налаштуванням техніки, але це "через нього, а не плеєр".
Чоловік написав, що завдяки плеєру зміг подивитись вечірку 25-річної давнини, коли його проводжали на пенсію.
"Треба ж, якими молодими ми були", - відзначив чоловік, додавши, що раніше ніколи не бачив це відео через відсутність плеєра.
Він подивився також власне весілля, де були присутні родина та друзі, багато з яких, за його словами, "більше немає серед нас".
Також чоловік дивився відео катання на лижах із родиною та сімейних подорожей.
Він розповів, що кожна наступна касета була цікавішою, ніж попередня, і йому сподобалося спостерігати за "дорослішанням" своєї сім'ї.
Метт, який займається продажами в Інтернеті, поки одужує від раку, запропонував оцифрувати записи джентльмена, "так що йому не доведеться турбуватися про те, що вони зіпсуються, і ці спогади будуть збережені для майбутніх поколінь".
Він також планує повісити цей лист у рамку.
Пост з листом у Twitter отримав понад 300 000 лайків і 58 000 ретвітів за два дні.
Через лист користувачі почали ділитись власними історіями про щастя і доброту.
Доброта нічого не коштує
Кейт Гарнетт купила своєму синові неновий рюкзак онлайн для експедиції до національного парку Ману в перуанській Амазонці.
Коли вона розповіла продавцеві про плани та пристрасть сина до рослин, він сказав, що додасть сітку від москітів, водонепроникний спальний мішок і ліхтарик безкоштовно, оскільки сам він в експедиції більше не ходить.
"Йому було приємно, що речі потраплять до хорошого будинку і візьмуть участь у нових пригодах", - сказала Кейт.
"Рюкзак прибув разом із листом, в якому говорилося, де він вже побував: Європа, Азія, Австралія і Північна Америка, але не Південна Америка", - розповіла вона BBC.
Також попередній власник побажав її сину вдалої подорожі.
"Доброта нічого не коштує, і світ потребує її прямо зараз", - сказала Кейт.
Досі друзі
Деміен розповів, що продавав фігурки героїв через інтернет і мати купила дві з них для свого сина. Всього ж чоловік виставив 30 фігурок на продаж.
Після того, як посилки з фігурками надійшли, жінка написала повідомлення Деміену, у якому подякувала і розповіла, що її син з аутизмом був радий таким іграшкам.
"Вона шкодувала, що не мала можливості придбати більше фігурок", - написав чоловік.
"Я надіслав їй усі 30, вона подзвонила мені, подякувала і заплакала. Ми всі досі дружимо".
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