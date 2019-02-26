Восьмеро німецьких пожежників врятували щура, який застряг у дірці

Копирайт изображения BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR Image caption Бідолашний щур наїв боки за зиму і не пролазив в отвір каналізаційного люка

У німецькому місті Бенсгайм рятувальники отримали незвичний виклик: допомога знадобилася повненькому щуру, який застряг у кришці каналізаційного люка.

"Він набрав багато ваги на зиму і застряг у стегнах - не міг пролізти ні туди, ні сюди", - розповів рятувальник тварин Міхаель Зер місцевим ЗМІ.

У місті розгорнули масштабну операцію з порятунку. Дехто навіть засумнівався, чи слід було витрачати стільки зусиль на щура з каналізації.

"Навіть тварини, яких багато хто ненавидить, заслуговують на повагу", - відповів на це пан Зер.

Пожежні-волонтери отримали виклик у неділю ввечері, як повідомили в місцевому пожежному відділенні.

Міхаель Зер з команди порятунку тварин вже був на місці події, але не міг вивільнити вгодованого гризуна з каналізаційного люка.

Копирайт изображения BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR Image caption Аби звільнити щура, знадобилося восьмеро пожежних і один рятувальник тварин

За допомогою цілої команди пожежних, вдалося підняти кришку люку та поставити його на підпірки. Тим часом, пан Зер зміг проштовхнути щура через отвір.

Щура випустили назад до його каналізаційного люка, але до того встигли зробити кілька фотографій.

Команда порятунку тварин розмістила світлини на своїй сторінці у Facebook і отримала сотні коментарів, дописувачі яких вітали таку турботу про тварину, що часто стає об'єктом знищення.

А Міхаель Зер навіть отримав подарунок за свій вчинок - малюнок щура в оточенні сердець, що намалювала маленька дівчинка, яка і знайшла перелякану істоту серед вулиці.

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