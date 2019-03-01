Облисілий від стресу їжачок поступово відрощує голки

Копирайт изображения Cuan Wildlife Rescue Image caption Ведмедика лікують щоденними масажами та щотижневими ваннами

У лисого їжака, якого зоозахисники лікують щоденними антистресовими масажами, починають поступово відростати голки.

Коли їжачка, якому дали прізвисько Ведмедик, знайшли у січні у саду в містечку Телфорд у графстві Шропшир, у нього майже зовсім не було голок.

За словами працівників центру Cuan Wildlife Rescue у містечку Муч Венлок, до облисіння призвів стрес, який став наслідком вушної інфекції, спричиненої кліщами.

Їжачок поступово набирає вагу, що також радує доглядальників.

Менеджер Френ Гілл каже, що приємно вражена результатами лікування: "Голки відростають красиво і рівномірно й виглядають здоровими - і дуже гострими. Його майбутнє зараз виглядає набагато кращим, ніж раніше".

За її словами, Ведмедик, якого годують м'ясом та печивом, потовстішав удвічі, і наразі важить близько 900 грамів.

"Він - дуже терплячий пацієнт", - додає вона.

Ведмедика лікують щоденними антистресовими масажами з гелем з алое, щоденними ваннами для регенерації шкіри, а також медикаментами, що стимулюють ріст голок.

Пані Гілл каже, що Ведмедик вже став занадто "колючим" для масажів, однак йому продовжуватимуть робити ванни, а також даватимуть олію енотери, що має допомогти його шкірі.

Копирайт изображения Cuan Wildlife Rescue Image caption На волю Ведмедика планують випустити не раніше літа

"Стан його шкіри покращився не настільки, як ми сподівалися", - каже вона.

"Їжаки мають дуже чутливу шкіру, але її зазвичай захищають голки, - відзначає пані Гілл. - Оскільки в нього вона так довго була незахищена, на її відновлення знадобиться час".

За її словами, спочатку Ведмедика планують випускати в огороджений садок, а на волю він зможе повернутися у червні чи липні.

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