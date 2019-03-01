Облисілий від стресу їжачок поступово відрощує голки
У лисого їжака, якого зоозахисники лікують щоденними антистресовими масажами, починають поступово відростати голки.
Коли їжачка, якому дали прізвисько Ведмедик, знайшли у січні у саду в містечку Телфорд у графстві Шропшир, у нього майже зовсім не було голок.
За словами працівників центру Cuan Wildlife Rescue у містечку Муч Венлок, до облисіння призвів стрес, який став наслідком вушної інфекції, спричиненої кліщами.
Їжачок поступово набирає вагу, що також радує доглядальників.
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Менеджер Френ Гілл каже, що приємно вражена результатами лікування: "Голки відростають красиво і рівномірно й виглядають здоровими - і дуже гострими. Його майбутнє зараз виглядає набагато кращим, ніж раніше".
За її словами, Ведмедик, якого годують м'ясом та печивом, потовстішав удвічі, і наразі важить близько 900 грамів.
"Він - дуже терплячий пацієнт", - додає вона.
Ведмедика лікують щоденними антистресовими масажами з гелем з алое, щоденними ваннами для регенерації шкіри, а також медикаментами, що стимулюють ріст голок.
Пані Гілл каже, що Ведмедик вже став занадто "колючим" для масажів, однак йому продовжуватимуть робити ванни, а також даватимуть олію енотери, що має допомогти його шкірі.
"Стан його шкіри покращився не настільки, як ми сподівалися", - каже вона.
"Їжаки мають дуже чутливу шкіру, але її зазвичай захищають голки, - відзначає пані Гілл. - Оскільки в нього вона так довго була незахищена, на її відновлення знадобиться час".
За її словами, спочатку Ведмедика планують випускати в огороджений садок, а на волю він зможе повернутися у червні чи липні.
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