У Німеччині в родини забрали мопса за борги і продали його на eBay

Копирайт изображения Getty Images Image caption Архівне фото: чорні мопси вважаються дуже цінними тваринами

Адміністрація німецького міста конфіскувала в родини собаку через несплачені податки, а потім продала її на онлайн-аукціоні eBay.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, влада міста Ален, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, спочатку хотіла забрати інвалідний візок одного з членів родини, оскільки це був найцінніший предмет у помешканні.

Натомість вирішили забрати чорного мопса на ім'я Едда.

Один з чиновників виставив тварину на онлайн-аукціоні eBay за 750 євро - вдвічі менше, ніж зазвичай коштують собаки цієї породи.

Але на цьому історія, про яку першим повідомило місцева газета Ahlener Tageblatt, не скінчилася.

Новим власником Едди виявилася офіцер поліції Міхаела Джордан, яка розповіла виданню, що з підозрою поставилася до низької ціни.

Зателефонувавши за номером, вказаним в оголошенні, вона поговорила з представником міської адміністрації.

Він пояснив, що тварину забрали, тому що її власник заборгував місту - зокрема не сплатив податок на собаку.

Чиновник запевнив, що мопс був цілком здоровим, тож пані Джордан погодилася його придбати.

Зараз вона каже, що у Едди виявилися проблеми зі здоров'ям, про які їй не розповіли. Починаючи з грудня, коли у мопса змінилися власники, собаці зробили вже чотири операції через проблеми з очима.

Тепер пані Джордан вимагає компенсації витрат - на суму близько 1800 євро. Її претензії до міської адміністрації привернули увагу газети Ahlener Tageblatt.

Журналісти також знайшли перших власників Едди.

"Те, як це скінчилося, - геть не нормально", - заявила колишня хазяйка собаки, хоча вона погоджується, що собаку в неї забрали легально.

Вона розповіла газеті, що судовий пристав і двоє чиновників з міської адміністрації прийшли до її будинку в листопаді в пошуках цінних речей для сплати боргів.

Як повідомляють ЗМІ, спочатку посадовці хотіли забрати інвалідний візок чоловіка мешканки, але візок належав не родині, а страховій компанії.

У міській адміністрації цю інформацію спростували, назвавши її "злими плітками".

Зрештою мопс виявився найціннішим, що було в домі.

"Я знаю, що Едда зараз у добрих руках", - заявила її колишня власниця, додавши, що її троє дітей дуже сумують за собакою.

У міській адміністрації наголосили: те, що у власників забрали собаку - цілком законно, оскільки її вартість становить понад 250 євро, тож це можна вважати цінністю.

Втім, після уваги ЗМІ в адміністрації заявили, що дослідять обставини інциденту.

Зокрема поглянуть чи правильним було використання особистого аканту на eBay для продажу тварини.

Раніше собак у власників за борги не забирали, наголосили у міській владі.

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