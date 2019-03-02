На узбережжя Каліфорнії викинуло гігантську загадкову рибу: що це?

Копирайт изображения THOMAS TURNER/REUTERS Image caption Худвінкерів відкрили лише у 2014 році

Рідкісну сонячну рибу, яка зазвичай мешкає у південній півкулі, викинуло на узбережжя Каліфорнії біля Санта-Барбари.

Поява рідкісної риби худвінкера завдовжки понад 2 метри спантеличила науковців, які здивувалися, як ця істота опинилася так далеко від свого звичного ареалу проживання.

Рибу знайшов у місцевому заповіднику стажер Каліфорнійського університету.

Дослідникам знадобилося кілька днів, аби визначити що це за істота. Цей вид відкрили лише у 2014 році.

Фотографії гігантської риби розмістили на сторінці заповідника у Facebook, і експерти з усього світу допомагали визначити, що це за риба.

Цю істоту, яка стільки часу ховалася від дослідників, називають "худвінкер" - в перекладі з англійської "шахрай".

Морська біологиня Маріанна Найгаард, яка першою виявила цю рибу і дала їй назву, розповіла CNN, що коли побачила фотографії істоти на пляжі, "ледь не впала зі стільця".

"Коли з'явилися чіткі фото, у мене не було сумнівів. Дуже цікаво дізнатися, що ця риба перетнула екватор", - каже дослідниця.

Худвінкери більше за інших представників сонячних риб. Їхня вага може сягати двох тонн.

Вважається, що вони надають перевагу прохолоднішим водам, як наприклад біля узбережжя Чилі та Нової Зеландії.

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