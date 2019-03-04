1,5 тисячі черепах замотали скотчем і здали в багаж

Копирайт изображения Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption Кожна черепаха, знайдена у покинутому багажі, була замотана клейкою стрічкою

Філіппінська поліція вилучила понад 1500 живих черепах, яких знайшли замотаними у клейку стрічку в аеропорту Маніли.

Рептилії, яких знайшли в чотирьох покинутих валізах, можуть коштувати близько 4,5 млн песо (близько 86,6 тис. доларів).

У поліції вважають, що багаж залишили після того, як контрабандисти дізналися про суворе покарання за незаконне перевезення диких тварин.

Якщо їх спіймають, їм може загрожувати два роки в'язниці і штраф до 200 тисяч песо.

Копирайт изображения Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption Черепах частно тримають як екзотичних домашніх улюбленців, однак у деяких країнах Азії іх також їдять

У неділю у міжнародному аеропорту Маніли в чотирьох незатребуваних валізах знайшли 1529 морських і сухопутних черепах різних видів.

Деякі тварини належали до виду шпороносних черепах, що знаходиться під загрозою і занесений до Червоної книги. Також серед знайдених рептилій були і червоновухі черепехи.

У філіппінскій митниці заявили, що багаж залишив філіппінський пасажир, який прибув на борту літака Philippine Airlines з Гонконгу.

Копирайт изображения Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption Тварин запакували у коробки, які поклали у валізи

Митники вважають, що пасажир міг відмовитися від багажу після того, як його "поінформували про пильну увагу до незаконної торгівлі дикими тваринами та суворість покарань".

Тварин передали підрозділу, що займається моніторингом незаконної торгівлі дикими тваринами.

Морських та сухопутних черепах часто тримають як екзотичних домашніх улюбленців, але в Азії іноді також використовують у традиційній медицині та кулінарії.

Їхнє м'ясо, на думку деяких, є афродизіаком, а з кісток роблять порошок, який використовують для лікування.

Минулого тижня 3300 черепах намагалися незаконно провезти на човнах до Малайзії, однак морська агенція країна змогла цьому завадити.

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