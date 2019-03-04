Чоловіка з собакою у сніговому полоні врятував соус тако
Чоловік та його собака, які через сильний снігопад протягом п'яти днів були заблокованими у машині в центральній частині штату Орегон, вижили завдяки тому, що їли соус тако, повідомили у поліції.
36-річний Джеремі Тейлор разом із собакою Еллі у неділю, 24 лютого, поїхали купити пального, але так і не повернулися. У середу їх оголосили зниклими безвісти.
Їх знайшли у п'ятницю, і пан Тейлор повідомив поліції, що його автомобіль застряг у снігу.
За словами поліцейських, чоловік та собака були в доброму стані, щоправда голодні.
- Впала на джипі з 60 метрів й вижила - історія порятунку
- Дні нестерпного жаху: історія порятунку мандрівниці в пустелі
- У Канаді чоловік утік від гризлі, який роздер йому голову та живіт
Пізніше у поліції повідомили, що пан Тейлор розповів їм, що ніч проти неділі він провів у авто, однак наступного дня випало ще більше снігу. Мобільного телефону у чоловіка з собою не було.
Він та Еллі намагалися йти пішки, але через глибокий сніг далеко дійти не змогли, тож повернулися до автомобіля.
"Джеремі періодично заводив автомобіль, щоб підтримувати тепло, а з їжі в них було кілька пакетиків соусу тако", - кажуть у поліції.
У пості на Facebook пан Тейлор подякував і сказав, що йому дуже пощастило, він би дуже хотів, щоб більше такого ніколи не трапилось.
Що ж стосується соусу тако, за його словами, він з'їв три упаковки гострого соусу з мережі закладів швидкого харчування Taco Bell, і сказав, що той "рятує життя".
У Taco Bell заявили, що дуже раді, що з паном Тейлором та Еллі усе гаразд, і що вони хочуть з ним з'язатися, щоб передати йому кілька заслужених тако.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.