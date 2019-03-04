Чоловіка з собакою у сніговому полоні врятував соус тако

  • 4 березня 2019
Джеремі Тейлор та Еллі під час менш сніжної погоди Копирайт изображения Deschutes County Police
Image caption Джеремі Тейлор та Еллі під час менш сніжної погоди

Чоловік та його собака, які через сильний снігопад протягом п'яти днів були заблокованими у машині в центральній частині штату Орегон, вижили завдяки тому, що їли соус тако, повідомили у поліції.

36-річний Джеремі Тейлор разом із собакою Еллі у неділю, 24 лютого, поїхали купити пального, але так і не повернулися. У середу їх оголосили зниклими безвісти.

Їх знайшли у п'ятницю, і пан Тейлор повідомив поліції, що його автомобіль застряг у снігу.

За словами поліцейських, чоловік та собака були в доброму стані, щоправда голодні.

Пізніше у поліції повідомили, що пан Тейлор розповів їм, що ніч проти неділі він провів у авто, однак наступного дня випало ще більше снігу. Мобільного телефону у чоловіка з собою не було.

Він та Еллі намагалися йти пішки, але через глибокий сніг далеко дійти не змогли, тож повернулися до автомобіля.

"Джеремі періодично заводив автомобіль, щоб підтримувати тепло, а з їжі в них було кілька пакетиків соусу тако", - кажуть у поліції.

У пості на Facebook пан Тейлор подякував і сказав, що йому дуже пощастило, він би дуже хотів, щоб більше такого ніколи не трапилось.

Що ж стосується соусу тако, за його словами, він з'їв три упаковки гострого соусу з мережі закладів швидкого харчування Taco Bell, і сказав, що той "рятує життя".

У Taco Bell заявили, що дуже раді, що з паном Тейлором та Еллі усе гаразд, і що вони хочуть з ним з'язатися, щоб передати йому кілька заслужених тако.

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