Британський кіт-клептоман вкрав гроші молочника і приніс додому

Копирайт изображения RACHAEL DROUET Image caption Коту Тео не дісталося молока, але він поцупив гроші молочника

Кіт-клептоман, відомий завдяки своїй звичці красти речі у сусідів, нарешті приніс додому дещо цінне - 25,7 фунтів (близько 910 грн) готівкою.

Кіт на прізвисько Тео відомий жителям англійського міста Іпсвіч завдяки своїй звичці красти різдвяні прикраси та іграшки. Його хазяйці Рейчел Друе часто доводиться шукати власників іграшок і повертати те, що приніс кіт.

Хазяйка Тео часто жартувала, що краще б її улюбленець приніс щось цінніше замість різного непотребу - наприклад, гроші.

І ось нарешті Тео здійснив її бажання. Восьмирічний кіт поцупив гроші, які покупець залишив для молочника.

Рейчер Друе з родиною нещодавно переїхали в новий будинок і сподівалися, що кіт забув про свою погану звичку.

Копирайт изображения PAUL EDWARDS Image caption На щастя, в пакетику була нотатка з адресою покупця, який залишив гроші.

Але кіт не лише не кинув красти, а й фактично вийшов на новий рівень, поцупивши з крамниці пакетик з грошима.

На щастя, в пакетику була нотатка з адресою, і партнер Рейчел Друе Пол Едвардс зміг повернути покупцю вкрадені котом гроші.

"Він пояснив молодому чоловікові, що наш кіт відомий своєю антисоціальною поведінкою. Хлопець усміхнувся і взяв гроші, неначе це з ним постійно відбувається", - розповіла власниця кота.

Копирайт изображения KATIE DROUET PHOTOGRAPHY Image caption Власниця Тео розповідає, що він часто краде речі у сусідів

За словами Пола Едвардса, це був "чудовий спосіб познайомити нових сусідів зі звичками кота".

Копирайт изображения RACHAEL DROUET Image caption Іноді Рейел Друе доводиться розшукувати власників вкрадених котом речей через соцмережі. Ось одне з її оголошень, де вона шукає власника синього жилету.

Біолог Роджер Табор, який вивчає поведінку тварин, каже, що коти досить часто приносять додому "трофеї", але найчастіше це їжа зі смітників.

"Справжні коти-крадії - це ті, хто приносить додому предмети, якими користуються люди", - розповідає біолог.

Це може відбуватися тому, що мати не навчила його полювати на живу здобич.

"Без нормального спілкування з матір'ю та іншими кошенятами, вони зосереджують свою увагу на різноманітних іграшках і продовжують полювати на них", - каже Роджер Табор.

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