Копирайт изображения TWITTER/@ORIGINAL_VAUGHN Image caption Професор Натан Александер розповів, що немовля поводилося дуже добре

У США професор математики став місцевим героєм після того, як у соцмережах з'явилися фотографії, як він тримає немовля свого студента на руках.

Студент Вейн Гайер приніс на заняття свою маленьку доньку Ассату, оскільки не зміг знайти для неї няньки.

Він пояснив ситуацію викладачу Натану Александеру, і той всю 50-хвилинну лекцію тримав немовля на руках, аби студент міг писати конспект.

"Своїх дітей у мене немає", - розповів пан Александер виданню Buzzfeed News. - Я хвилювався, що вона почне плакати, але все пройшло ідеально. Вона надзвичайно добре поводилася".

Професор Натан Александер викладає у коледжі Морхаус, де традиційно навчаються темношкірі чоловіки.

Одним зі найвідоміших випускників навчального закладу є Мартин Лютер Кінг-молодший.

Як повідомляють ЗМІ, 34-річний пан Александер сказав своєму студенту пану Гайеру, що він може взяти свою доньку із собою на лекцію, помітивши, що він часто рано йде з занять, аби доглядати за дитиною.

"Він працює на двох роботах, вчиться на денному відділенні, задіяних в програмах лідерства і при цьому батько", - розповів пан Александр телеканалу CNN.

"Це фото має нагадувати про те, що кожного дня роблять батьки і наскільки важливим є доступний догляд за дітьми", - додав викладач.

У коментарі Buzzfeed News він розповів, що колихав дівчинку і жартував, що вона засне на його лекції.

"Коли вона почала засинати, я сказав аудиторії: "Гадаю, я зараз нудно розповідаю", - згадує пан Александер.

Фото з лекції швидко поширилося в соцмережах. Користувачі висловлювали захоплення та підтримку професору, а деякі інші викладачі також пообіцяли допомагати студентам, якщо вони опиняться в такій самій ситуації.

Мати Ассати Фірда Гайер у Facebook висловила подяку професору та користувачам соцмереж за підтримку.

"Ми за тисячі кілометрів від родини і друзів, тож зазвичай я лишаюся з дитиною сама. Ті, хто знає, що таке бути молодою мамою, розуміють, наскільки важко це може бути", - написала пані Гайер.

Вона додала, що її чоловік хотів дати їй час перепочити. "Також він таким чином більше часу проводить з Ассатою", - зазначила вона.

Пан Александер подякував у Twitter за слова підтримки, а місцевій газеті заявив, що він "не є виключенням".

"Викладачі роблять це по-своєму щодня", - сказав він.

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