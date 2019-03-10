Селфі з ягуаром: американка карколомно випробувала долю
В зоопарку Арізони жінка перелізла через огорожу до клітки з ягуаром, щоб зробити селфі, але тварина атакувала відчайдуху.
Жінка обійшлась подряпинами і її життю нічого не загрожує.
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Коли вона перелізла огорожу й підійшла до вольєра, щоб зробити фотографію з ягуаром зблизька, тварина витягла лапу через ґрати й залишила рани на руці.
Директор зоопарку диких тварин Мік Олсон розповів, що огорожа біля вольєра з тваринами стоїть не просто так й покликана вберегти життя відвідувачів.
Він розповів, що ця тварина раніше вже атакувала інших відвідувачів, які перелазили огорожу, але не надто серйозно. Директор підтвердив, що інцидент був результатом "людської помилки" і тварину не будуть присипляти.
Свідок події Адам Вілкерсон, який зняв відео, розповів Fox News, що почув крики про допомогу.
"Ягуар витягнув лапу за ґрати й обхопив руку жінки, а кігті впились у плоть", - розповів Адам Вілкерсон.
За його словами, у вольєр з ягуаром кинули пляшку води, щоб відволікти тварину. Це спрацювало і тварина відпустила жінку, яка вже була у стані шоку.
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