Бродячий пес підкорив гору висотою понад 7 тисяч метрів

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Бродячий пес зумів піднятися на вершину гімалайської гори висотою 7 129 метрів.

Собака на прізвисько Мера практично без сторонньої допомоги дійшла до вершини гори Барунце в Непалі - і після підйому навіть продовжувала бігати.

Мера піднімалась на гору протягом трьох тижнів разом із експедицією під керівництвом Дена Варговськи з Сіетла.

Провідники, які супроводжували пана Варговськи, сказали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного.

Як все це сталося?

Копирайт изображения Dan Wargowsky Image caption Альпіністи не думали, що собака зможе дійти з ними до вершини

Гімалаї - азійський гірський хребет, де розташовані одні з найвищих гір у світі, зокрема й Еверест.

Пан Варговськи і його команда піднімалися на вершину гори Барунце у Непалі.

На висоті близько 5 000 метрів вони з подивом помітили, що за ними йде бродячий пес.

Копирайт изображения Dan Wargowsky Image caption Мера спала у наметі разом з альпіністами

Пан Варговськи назвав собаку Мерою, бо вони щойно підкорили вершину гори з такою назвою.

Відтоді чоловік і собака стали нерозлучними, і Мера навіть залишалася у наметі пана Варговськи вночі, щоб зігрітися.

Копирайт изображения Dan Wargowsky Image caption Допомога Мері знадобилась лише наприкінці підйому

Мера вразила команду своїми здібностями до сходження, і допомога їй знадобилась лише наприкінці підйому.

Досвідчені альпіністи розповідали, що ніколи раніше не бачили собаку, який би дійшов до вершини.

Копирайт изображения Dan Wargowsky Image caption Спускалася з гори Мера також разом із командою

Після успішного спуску з гори Меру взяв до себе керівник базового табору експедиції.

Копирайт изображения Dan Wargowsky Image caption Історія мала щасливий кінець - Меру взяв до себе один із членів команди

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