Бродячий пес підкорив гору висотою понад 7 тисяч метрів
Бродячий пес зумів піднятися на вершину гімалайської гори висотою 7 129 метрів.
Собака на прізвисько Мера практично без сторонньої допомоги дійшла до вершини гори Барунце в Непалі - і після підйому навіть продовжувала бігати.
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Мера піднімалась на гору протягом трьох тижнів разом із експедицією під керівництвом Дена Варговськи з Сіетла.
Провідники, які супроводжували пана Варговськи, сказали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного.
Як все це сталося?
Гімалаї - азійський гірський хребет, де розташовані одні з найвищих гір у світі, зокрема й Еверест.
Пан Варговськи і його команда піднімалися на вершину гори Барунце у Непалі.
На висоті близько 5 000 метрів вони з подивом помітили, що за ними йде бродячий пес.
Пан Варговськи назвав собаку Мерою, бо вони щойно підкорили вершину гори з такою назвою.
Відтоді чоловік і собака стали нерозлучними, і Мера навіть залишалася у наметі пана Варговськи вночі, щоб зігрітися.
Мера вразила команду своїми здібностями до сходження, і допомога їй знадобилась лише наприкінці підйому.
Досвідчені альпіністи розповідали, що ніколи раніше не бачили собаку, який би дійшов до вершини.
Після успішного спуску з гори Меру взяв до себе керівник базового табору експедиції.
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