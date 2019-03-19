Голуба Армандо продали на аукціоні за 1,25 млн євро

Копирайт изображения Pipa Image caption Армандо тепер є одним з найдорожчих птахів

Голуба на ім'я Армандо продали на аукціоні в Бельгії за рекордні 1,25 млн євро.

Аукціонний будинок Pipa назвав Армандо кращим в історії бельгійським голубом на довгих дистанціях. Він навіть отримав прізвисько "Льюїс Гемілтон серед голубів" на честь британського автогонщика "Формули-1".

Попередній рекорд вартості голуба на аукціоні становив 376 тисяч євро. Як кажуть співробітники Pipa, цей рекорд було побито протягом першого ж дня, після того як Армандо виставили на торги.

Голуб-чемпіон, якому в цьому році виповнюється п'ять років, в перегонах більше не братиме участі, насолоджується заслуженим відпочинком і вже став батьком кількох голуб'ят.

"Це було щось нереальне, просто неймовірне", - так Ніколаас Гізельбрехт, генеральний директор аукціону Pipa (скорочено від Pigeon Paradise - "Голубиний рай"), описав у розмові з BBC момент, коли за Армандо запропонували понад мільйон євро.

"Ми навіть не мріяли про таку ціну. Ми думали отримати від 400 до 500 тисяч євро, а про 600 тисяч тільки мріяли", - говорить він.

Копирайт изображения Pipa Image caption В цьому році Армандо виповнюється п'ять років

Ніколаас Гізельбрехт сказав, що торгувалися один з одним два покупці з Китаю, і ставки зросли з 532 тисяч до 1,25 млн євро лише за годину.

За його словами, звичайна ціна спеціально навченого голуба, який бере участь в голубиних перегонах, становить близько 2,5 тис євро.

Але Армандо - не звичайний голуб. Він переміг у трьох останніх перегонах своєї кар'єри - чемпіонаті Ace Pigeon 2018 року, олімпіаді Pigeon 2019 року та на перегонах Angoulême.

В Армандо не бракує в шанувальників. Фред Ванкаіллі, президент місцевої асоціації любителів голубів в Первез, сказав бельгійському телеканалу RTBF, що Армандо - "Льюїс Гемілтон серед голубів" і що цей птах - один з кращих в історії цього виду спорту.

Хоча участь в перегонах для Армандо позаду, Ніколаас Гізельбрехт каже, що голуби, які беруть участь в перегонах, можуть робити пташенят доти, поки їм не виповниться приблизно 10 років, а жити - до 20 років.

Армандо тепер буде жити спокійним життям, але цілком імовірно, що нові власники будуть використовувати його для розведення таких же швидких голубів.