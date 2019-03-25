Реклама з напівоголеними моделями в велошоломах викликала скандал в Німеччині

Копирайт изображения Runtervomgas/BMVI Image caption Міністерство транспорту Німеччини не вбачає в рекламі нічого поганого

Фотомодель граціозно позує на ліжку в спідній білизні та велосипедному шоломі. Це не провокація, а спроба міністерства транспорту Німеччини змусити молодь подумати про свою голову, в прямому сенсі цього слова. Втім, далеко не всі вважають цю спробу доречною.

Відео, яке за задумом міністра транспорту Андреаса Шойєра мало елегантно донести до аудиторії важливість заходів безпеки на дорогах, викликало хвилю протестів.

"Сором, дурість та сексизм", - так відгукнулася одна з німецьких політиків про цю ініціативу.

Сама кампанія взяла на озброєння англійське гасло, в якому визнається, що шолом, можливо, виглядає непривабливо, "проте рятує мені життя".

Крім відеокліпу, починаючи з вівторка, по всій Німеччині будуть розвішані відповідні плакати.

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Для відеоролику і для плакатів позувала відома німецька модель Алісія і кілька чоловіків-фотомоделей.

Однак голова жіночого комітету німецьких соціал-демократів Марія Нойхль в інтерв'ю газеті Bild вельми невтішно відгукнулася про нову ініціативу.

"Це соромно, нерозумно і це сексизм, коли міністр транспорту просуває свою програму за допомогою оголеного тіла", - заявила вона.

А міністр у справах сім'ї Франциска Гіффен, теж соціал-демократка, розмістила у Facebook власну фотографію з підписом: "У шоломі й одягнена".

Втім, все це не збентежило Андреаса Шойєра, партія якого (Християнсько-соціальний союз) входить в правлячу коаліцію разом з соціал-демократами та Християнсько-демократичним союзом Ангели Меркель.

Міністерство транспорту висловилося в Twitter на захист подібної ініціативи, вказавши, що цільова аудиторія кампанії - молоді чоловіки і жінки, які не носять шоломи з естетичних міркувань. У міністерстві стверджують, що рекламний ролик вже переглянуло майже 2 мільйони людей у віці від 14 до 49 років.

Копирайт изображения Reuters Image caption Міністр транспорту Німеччини Андреас Шойєр вважає, що головне - врятувати життя велосипедистів

За даними Асоціації безпеки дорожнього руху Німеччини (DVR), в минулому році на дорогах країни загинуло 430 велосипедистів - на 14% більше, ніж роком раніше. При цьому, як кажуть в DVR лише 8% з цільової аудиторії носять шоломи.

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