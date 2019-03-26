Помер найбридкіший собака Великої Британії
В Уельсі у віці 16 років помер найбридкіший собака Великої Британії, який хворів на катаракту і не мав зубів, як повідомила його власниця.
Китайський чубатий собака на прізвисько Чейз посів третє місце на конкурсі найбридкіших собак світу в Каліфорнії у 2017 році.
Його власниця Сторм Шайлер, яка мешкає в південному Уельсі, повідомила, що собака помер від панкреатиту.
"Навіть під кінець він не втратив свого запалу, - розповіла власниця. - Він був маленьким, але видатним песиком, не схожим ні на кого іншого".
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Пані Шайлер розповіла, що "ніколи не думала", що Чейз, якого вона придбала в розпліднику, виграватиме призи на конкурсах.
У Чейза була катаракта на одному оці та хода, схожа на пересування краба. Це допомогло йому здобути приз на конкурсі найбридкіших собак.
Хазяйка Чейза розповіла, що пес був маленькою зіркою і йому подобалося хизуватися перед публікою.
"Він полюбляв керувати мною і гавкав або скавчав, коли хотів повечеряти. Але також любив, коли його пестили", - розповіла пані Шайлер.
У 2017 році Чейз поступився на конкурсі найбридкіших собак трирічному неаполітанському мастифу на прізвисько Марта, яка посіла друге місце, і 16-річному Мо, суміші брюссельського грифона та мопса, який став переможцем.
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