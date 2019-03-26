Копирайт изображения WALES NEWS SERVICE Image caption Чейз став третім на конкурсі найбридкіших собак світу у 2017 році

В Уельсі у віці 16 років помер найбридкіший собака Великої Британії, який хворів на катаракту і не мав зубів, як повідомила його власниця.

Китайський чубатий собака на прізвисько Чейз посів третє місце на конкурсі найбридкіших собак світу в Каліфорнії у 2017 році.

Його власниця Сторм Шайлер, яка мешкає в південному Уельсі, повідомила, що собака помер від панкреатиту.

"Навіть під кінець він не втратив свого запалу, - розповіла власниця. - Він був маленьким, але видатним песиком, не схожим ні на кого іншого".

Пані Шайлер розповіла, що "ніколи не думала", що Чейз, якого вона придбала в розпліднику, виграватиме призи на конкурсах.

У Чейза була катаракта на одному оці та хода, схожа на пересування краба. Це допомогло йому здобути приз на конкурсі найбридкіших собак.

Копирайт изображения Wales News Service Image caption "Чейз не був схожим ні на кого іншого", - розповів хазяїн собаки

Хазяйка Чейза розповіла, що пес був маленькою зіркою і йому подобалося хизуватися перед публікою.

"Він полюбляв керувати мною і гавкав або скавчав, коли хотів повечеряти. Але також любив, коли його пестили", - розповіла пані Шайлер.

У 2017 році Чейз поступився на конкурсі найбридкіших собак трирічному неаполітанському мастифу на прізвисько Марта, яка посіла друге місце, і 16-річному Мо, суміші брюссельського грифона та мопса, який став переможцем.

Копирайт изображения Wales News Service Image caption Чейзу було 16 років

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.