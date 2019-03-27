Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Статуї русалок встановили в парку 15 років тому

В індонезійському парку прикрили оголені груди двом статуям, щоб вшанувати "східні цінності".

У тематичному парку Ancol Dreamland в столиці Джакарті на статуї русалок, які встановили в парку ще 15 років тому, надягнули на груди золотисті пов'язки.

Чимало мешканців міста здивувалися таким нововведенням.

Парк відкинув припущення, що це було зроблено примусово, заявивши, що рішення прикрити статуї ухвалили ще минулого року.

"Це просто рішення керівництва, і жодного зовнішнього тиску тут немає", - розповіла речниця парку Ріка Лестарі в коментарі BBC.

Вона додала: "Наразі ми перебуваємо в процесі змін, щоб стати місцем сімейного відпочинку".

Скульпторка Долорес Сінага, яка створила русалок, заявила, що парк позбавив відвідувачів "краси витворів мистецтва".

Самі відвідувачі вважають такий крок дивним.

"Статуї нас жодним чином не турбували, - розповіла відвідувачка Нанда Джулінда, яка привела до парку своїх дітей. - Дивно бачити витвори мистецтва, які ось так прикрили".

"Вони розташовані на пляжі, і це русалки. Русалок зазвичай не зображують прикритими тканиною", - сказав відвідувач парку Тауфік Фікі.

Це не перший випадок, коли вигляд статуй викликає занепокоєння щодо їхньої пристойності.

У 2016 році в Італії прикрили оголені статуї під час державного візиту президента Ірану Хассана Рухані.

А нещодавно відкритий пам'ятник сові на півночі Сербії викликав подив місцевих мешканців через свою фалічну форму.

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