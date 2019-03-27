Як і чому Кремль хоче позбутися Порошенка - огляд ЗМІ

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Чому Кремль хоче позбутися Порошенка

Чи надсилали американські дипломати "приховане послання" Україні

"Помста" Луценка

Коли питимемо синтетичний алкоголь без похмілля

Важливість України для Європи

Майбутнє України є не менш важливим для Європи, ніж брекзит, пише російський економіст Владислав Іноземцев на сторінках Independent.

Автор наголошує, що цьогорічні президентські та парламентські вибори є своєрідним моментом істини для Києва, адже є ознаки того, що країна втрачає свій проєвропейський імпульс та може обрати "своєрідне примирення" з Москвою.

"В цьому контексті зокрема потрібно звернути увагу на деякі речі: понад 48% українців висловлюють позитивне або переважно позитивне ставлення до Росії; питання відновлення контролю над Кримом - на 16-му місці в списку їхніх найбільших проблем; і лідери кількох політичних партій відкрито закликають до "автономізації" Східної України", - зауважує Іноземцев.

Він вважає, що Кремль має план утримання України в зоні свого впливу.

"По-перше, Кремль не так хоче нав'язати свою власну маріонетку на посаду президента України, як позбутись чинного, Петра Порошенка", - каже експерт і додає, що російська влада "мовчки підтримує" Володимира Зеленського.

"Друга частина московського плану полягає в підтримці кандидатів другого ешелону та їхні партій в надії, що вони проникнуть до нового парламенту та сформують більшість, яка стане опозицією до Порошенка, якщо тому вдасться втриматися в президентському кріслі", - каже Іноземцев.

Третім елементом у стратегії кремля, вважає експерт, є підтримка головних опозиційних кандидатів, а також "дискредитація" чинного президента.

Таким чином, вважає Іноземцев, Кремль діє "майже невидимо", намагаючись зупинити "європеїзацію України". Тому, веде далі експерт, Захід має визнати важливість українська політики для балансу у всій Європі.

"Якщо проєвропейські голоси в Україні зрештою заглушать, а російські імперіалістичні прагнення відновляться, Європа стикнеться з набагато більшими викликами, ніж брекзит чи протести "жовтих жилетів", - попереджає Владислав Іноземцев на сторінках Independent.

"Циркулярна пила"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко спровокував гучний скандал, заявивши в інтерв'ю американському каналу Hill.Tv, що посол США в Україні Марі Йованович передавала йому перелік людей, яких не можна притягати до відповідальності

Hill пише про те, що американська амбасада "переконувала" українських правоохоронців припинити розслідування щодо пов'язаної з Джорджем Соросом організації під час американських президентських виборів 2016 року.

За інформацією видання, ГПУ почала розслідування проти Центру протидії корупції через "перенацілення" 4,4 млн доларів, виділених США на боротьбу з корупцією в Україні, але несподівано "стикнулась із потужним зустрічним вітром".

"Незабаром прокурори дізнались, що супротив, з яким вони стикнулись, походив прямісінько з амбасади США в Києві, в якій адміністрація Обами пішла на рідкісний крок тиску на український уряд аби той не втручався у діяльність як посольства, так і недержавної організації", - пише видання.

Воно зазначає, що Центр протидії корупції фінансувався адміністрацією Обами та мільярдером Соросом, а також "співпрацював з агентами ФБР", які розслідували зв'язки Пола Манафорта з проросійськими політиками в Україні.

"Приховане послання українським прокурорам було очевидне: не чіпайте Центр протидії корупції в розпал американських президентських виборів, в яких Сорос підтримував Гілларі Клінтон, яка мала змінити ще одного фаворита Сороса, Барака Обаму, сказали українські чиновники", - пише Hill.

"Ми потрапили під циркулярну пилу, і наша кров пролилася", - цитує видання неназваного українського високопосадовця.

В інтерв'ю Hill генпрокурор Луценко висловив припущення, що американська амбасада "чинила тиск", тому що не хотіла, щоб американці бачили, хто фінансувався грошима з їхніх податків.

"В той час пані посол вважала, що наші бесіди з громадянами України, українськими держслужбовцями, які часто навідувались до амбасади США, можуть кинути тінь на антикорупційну політику", - цитує Луценка видання.

На думку Hill, зараз американський уряд та Конгрес мають дати відповіді на такі "обґрунтовані питання": "Чому американська амбасада втручалась у внутрішнє українське розслідування, а пізніше заперечувала факт такого тиску? Чи мала роль Сороса як великого політичного донора будь-який вплив? Чи хочуть американці, щоб податкові надходження США перемішувались з особистими грошима активістів, коли справа стосується антикорупційних розслідувань?"

"Таємна змова"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Порошенко публічно підтримав посла США в Україні після гучного скандалу із заявою генпрокурора Луценка

Не встигло американське слідство відкинути підозри про таємну змову між Дональдом Трампом та Росією, як син президента та його прихильники почали просувати інший погляд на події, пише Washington Post.

Зокрема тепер стверджується, що "таємна змова була не між Трампом і Росією, а між Гілларі Клінтон та Україною".

"Ця неймовірна інтерпретація не з'явилась нізвідки. Вона виникла в Києві", - пише видання.

На думку видання, ця історія є реакцією на критику корупції в Україні з боку посла Марі Йованович.

"Після цього наближені до президента (Порошенка. - Ред.) люди показали, наскільки легко іноземній країні з інсайтом у психіку Трампа і певною медіакмітливістю скористатися циклом в американських ЗМІ", - зауважує видання.

Спочатку генпрокурор Луценко дає інтерв'ю американському виданню Hill, в якому стверджує, що голова НАБУ Артем Ситник начебто сприяв виборчій кампанії Гілларі Клінтон.

Hill публікує сенсаційну історію, автор потрапляє в ефір популярного ток-шоу Hannity в прайм-тайм. Трамп дивиться передачу і твітить назву статтю в Hill.

Після 25 тис. поширень, історія про "українську таємну змову" стає дуже популярною - описує Washington Post "механізм інформаційної операції підлеглих Порошенка".

"Невтішний результат цього жалюгідного видовища полягає в тому, що іноземні держави можуть залізти в голову президента за допомогою простої формули: знайти спосіб прив'язати вашу болючу тему до одержимості президента виборами 2016 року; знайти кого-небудь, хто може потрапити на шоу Hannity; сподіватися, що Трамп дивиться та пише твіти; відкинутися на дивані та насолоджуватись", - пише видання.

Крім того, Washington Post повністю не погоджується з визначенням Hill пана Луценка як "борця із корупцією".

"Ніщо не може бути далі від правди", - пише видання. Ба більше, всю цю історію з "українською таємною змовою" видання вважає "нісенітницею" та звинувачує Луценка у "помсті" американському посольству за критику у недостатній боротьбі з корупцією.

"Але головне питання таке: якщо група маловідомих іноземців, про яких мало хто з американців чув коли-небудь, можуть так легко і так очевидно грати Трампом, що може зупинити інших від таких самих дій?" - риторично запитує Washington Post.

"Унікальний" алкоголь

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Daily Mail пише про те, що незабаром вчені розроблять синтетичний алкоголь, який не призводить до похмілля.

За словами професора Девіда Натта, він та його колеги ще на крок наблизились до створення "Алкарелля", який може з'явитися в барах та пабах вже за п'ять років.

За словами розробників, алкосинт, як вони назвали молекулу, даватиме людям те саме відчуття сп'яніння, але при цьому не дасть "перепити" й убереже від неприємних відчуттів наступного ранку.

"Ми маємо показати, що він відрізняється від алкоголю. Ми покажемо, що він не такий токсичний, як алкоголь", - запевняє пан Натт.

Професор каже, що розробка "Алкарелля" зараз на фінальній стадії, яка зазвичай триває три роки, але через "унікальність" продукту вченим може знадобитися більше часу.

Втім, вже зараз вчені, які випробували його на собі, стверджують, що "Алкарель" матиме обмеження, "і буде просто фізично неможливо втратити контроль під час його споживання".

Крім того, переконують вчені, вже через 45 хвилин від сп'яніння не залишиться й сліду, а люди зможуть "продовжувати свій день без відчуття сухості в роті, головного болю чи нудоти", пише Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС