Суд скасував заборону "Сватів", бо не було "належних обґрунтувань"

Копирайт изображения УНІАН

Окружний адмінсуд Києва скасував заборону серіалу "Свати" і дозволив в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Суд визнав протиправними дії СБУ, яка попросила міністерство культури внести пана Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці,

Під час ухвалення рішення такого проаналізував зміст довідки СБУ, яка стала підставою для винесення постанови про заборону акторові в'їзду в Україну.

"Встановлено, що вона (довідка. - Ред.) була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обгрунтувань", - зазначили в суді.

Продюсером серіалу "Свати" є український шоумен, а нині - найрейтинговіший кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Минулого року він звертався до СБУ через заборону Добронравову в'їзду в Україну.

Скандал зі "Сватами"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Продюсером серіалу "Свати" є український шоумен, а нині - найрейтинговіший кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Позов через заборону "Сватів" телекомпанія "Студія 1+1" подала у січні 2018 року.

Держкіно скасувало державну реєстрацію серіалу в листопаді 2017 року. Це сталося по тому, як СБУ на три роки заборонила в'їзд в Україну актору Добронравову. Заборону ввели через поїздки актора в Крим і підтримку анексії півострова.

Канал "1+1" назвав незрозумілим таке рішення та звернувся за роз'ясненням до всіх державних органів, які регулюють це питання.

"Наскільки ми зрозуміли, причиною потрапляння до нього (до списку. - Ред.) Добронравова та заборони серіалу "Свати" стали висловлювання актора щодо Криму. Проте чому саме зараз постало питання заборонити популярний серіал українського виробництва, для нас залишається загадкою", - заявила телекомпанія після оприлюднення рішення Мінкульту та Держкіно.

Володимир Зеленський тоді наголошував, що "Свати" - це "український серіал", вигаданий "за українські гроші".

"Свати" - це комедійний серіал студії "Квартал 95". Федір Добронравов грає в ньому одного з центральних персонажів - Івана Будька.

На 2018 рік була запланована прем'єра сьомого сезону серіалу.

Він наголосив, що "Свати" - це "український серіал", придуманий "за українські гроші".

"Якщо комусь не подобається слово "свати" просто, а ближче слово "куми", то ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами", - йдеться у зверненні Зеленського.

"Свати" - це комедійний серіал студії "Квартал 95". Федір Добронравов грає в ньому одного з центральних персонажів - Івана Будька.

На 2018 рік була запланована прем'єра сьомого сезону серіалу.

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