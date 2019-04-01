День сміху: 10 історій, які схожі на жарт, але є правдою

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У День сміху (або День усіх дурнів) іноді важко визначити, які новини правдиві, а які насправді є жартом.

Зважаючи на буремні часи, в які ми живемо, і засилля фейкових новин, з кожним роком визначити правдивість повідомлення стає дедалі важче.

Іноді те, у що складно повірити, виявляється реальністю.

BBC підготувала перелік з 10 новин, які схожі на розіграш, але є правдою.

1. Мільярдер Ілон Масквипустив пісню у стилі реп.

Підприємець ненадовго відволікся від дослідження космосу та створення прогресивних транспортних систем і видав трек RIP Harambe, чим похизувався у Twitter. Пісня згадує історію самця горили Харамбе із зоопарку Цинциннаті, якого застрелили після того, як у його вольєр впав маленький хлопчик 2016 року.

2. На другоме місце, Всесвітня служба BBC поставила результати виборів в Україні.

"Комік без політичного досвіду отримав більшість голосів у першому турі президентських виборів", - зазначає BBC.

За попередніми результатами, Володимир Зеленський, який зіграв президента у телесеріалі, набирає 30,40% голосів, а чинний президент Петро Порошенко - 16,10%.

3. Укусів комарів можна уникнути, слухаючи електронну музику - особливо дабстеп, а конкретніше дабстеп у виконанні американського виконавця Skrillex, як свідчить нове дослідження.

Звук є "надзвичайно важливим для розмноження, виживання та підтримки популяції багатьох тварин", стверджує міжнародна команда науковців. Вони включали дорослим комарам музику, щоб перевірити, чи зможе це їх відлякати.

4. Міністр сільського господарства Нігерії Ауду Огбе заявив, що нігерійці "використовують свої мобільні телефони, щоб імпортувати піцу з Лондона" на рейсах British Airways.

Користувачі Twitter вже взялися жартувати після заяви міністра, який запевняє, що Нігерія надто сильно покладається на імпорт із закордону.

Один з користувачів соцмережі жартує: "Шановні British Airways, чому ви не повідомили, що маєте службу доставки піци до Нігерії? У вас є для цього мобільний застосунок?"

5. Риб'ячий слиз може допомогти в розробці нових антибіотиків, стверджують дослідники з Університету штату Орегон.

Вони дослідили 17 видів риб, яких спіймали біля південного узбережжя Каліфорнії, і вважають, що джерелом для нових антибіотиків може стати шар слизу, що вкриває їхню луску.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption "Гігантський золотий бургер" містить кілограмову котлету і нарізку з яловичини вагю між скибками позолоченої булочки

6. Вкритий золотом бургер з яловичини "вагю" 15 см заввишки, 25 см завширшки і вагою у 3 кг подаватимуть в ресторані в Токіо.

Готель Grand Hyatt Tokyo додасть у меню "Гігантський золотий бургер" на честь нового імператора Японії. Скуштувати його можна буде за 100 тисяч єн (800 євро).

7. У Кардіффі, що в Уельсі, озброєні поліцейські заарештували чоловіка, якого запідозрили в тому, що він їхав на коні на підпитку.

Про це поліція Південного Уельсу повідомила у Twitter.

Увагу правоохоронців привернула дивна манера їзди, з якою рухався чоловік на одній з центральних вулиць міста. 29-річного чоловіка затримали, але поки що не висунули йому обвинувачень.

8. Репер Снуп Дог одного разу залишив у нічному клубі в англійському місті Ексетер рюкзак, в якому було 400 тисяч готівкою, повідомив власник клубу.

Джордж Слоан розповів, що американський виконавець їздив з "міні-турне" у тій місцевості у 2014 році і випадково залишив свій заробіток за всі виступи в рюкзаку біля діджейського пульта.

9. Армія СШАхоче використовувати морських істот, щоб стежити за діяльністю своїх ворогів.

Науковці хочуть використати їхні сенсорні здібності для того, щоб вловлювати сигнали, які можуть не помічати технології.

Наприклад, вони вважають, що риби виду групер-голіаф могли б повідомляти інформацію про наближення безпілотників або підводних човнів.

10. Черниця, яка співає,змагатиметься за приз в 1 млн доларів в італійській версії телешоу "Танці з зірками".

Сестра Крістіна Скуччія, яка мешкає в монастирі в Мілані, здобула популярність, перемігши в телеконкурсі "Голос" в Італії у 2014 році.

З того часу вона випустила два альбоми та відеокліп на хіт Мадонни 1984 року "Like a Virgin".

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