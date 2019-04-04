Йога з лемурами: в англійському готелі пропонують заняття зі звірятами

Копирайт изображения PA Image caption Організатори кажуть, що лемури роблять деякі пози від природи - наприклад, типовою для них позою є те, як вони гріють животи на сонці

Поза "собаки мордою донизу" та поза лотоса знайома будь-кому, хто хоч раз був на занятті з йоги, але як щодо пози лемура?

"Лемога" - такі заняття пропонує готель, розташований в Озерному краю в Англії. Партнерами для людей тут виступають лемури.

Готель Armathwaite Hall запровадив такий вид фітнесу, пропонуючи поєднати фізичні вправи зі спілкуванням з природою.

За словами організаторів, такі заняття зменшують рівень стресу, стабілізують тиск і смішать - що не дивно, оскільки лемури досить потішні.

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Поруч з готелем розташований національний парк Лейк-Дістрікт, де мешкають лемури.

Один з менеджерів парку Річард Робінсон каже, що ці тварини - ідеальні партнери.

"Коли ви спостерігаєте за лемурами, можна помітити, що вони роблять деякі пози дуже природно: наприклад, їхня типова поза - коли вони гріють животи на сонці", - каже пан Робінсон.

Він додає: "Нам здалося це справді хорошим поєднанням, аби заохотити людей спробувати провести деякий час з лемуром".

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"Не думаю, що ви коли-небудь можете побачити невдоволеного доглядача в зоопарку. Ми весь час проводимо з тваринами", - каже представник національного парку.

"Ми знаємо, як ми при цьому почуваємося, і буде чудово, якщо ми зможемо хоч трохи поділитися цим з іншими людьми", - додає він.

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Втім, у соцмережах занепокоїлися здоров'ям тварин.

"Я спілкуюся з лемурами по роботі і займаюся йогою як хоббі, але суміщати одне з іншим - не нормально. Це по-дурному і безвідповідально", - обурюється зоозахисниця Фей Кларк.

"О Боже, ні! Це жахлива ідея, дикі тварини - не іграшки", - каже експертка з приматів Адріана Лоу.

У готелі запевняють, що заздалегідь інструктують гостей перед спілкуванням з тваринами.

Ніч у готелі зі сніданком, вечерею і заняттям йоги з лемурами коштує 450 фунтів (близько $600 на двох). Як бонус любителям тварин і йоги пропонують пляшку шампанського.

У готелі кажуть, що охочих виявилося так багато, що місця на заняття з "лемоги" вже розкупили на тижні наперед.

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