Йога з лемурами: в англійському готелі пропонують заняття зі звірятами
Поза "собаки мордою донизу" та поза лотоса знайома будь-кому, хто хоч раз був на занятті з йоги, але як щодо пози лемура?
"Лемога" - такі заняття пропонує готель, розташований в Озерному краю в Англії. Партнерами для людей тут виступають лемури.
Готель Armathwaite Hall запровадив такий вид фітнесу, пропонуючи поєднати фізичні вправи зі спілкуванням з природою.
За словами організаторів, такі заняття зменшують рівень стресу, стабілізують тиск і смішать - що не дивно, оскільки лемури досить потішні.
Поруч з готелем розташований національний парк Лейк-Дістрікт, де мешкають лемури.
Один з менеджерів парку Річард Робінсон каже, що ці тварини - ідеальні партнери.
"Коли ви спостерігаєте за лемурами, можна помітити, що вони роблять деякі пози дуже природно: наприклад, їхня типова поза - коли вони гріють животи на сонці", - каже пан Робінсон.
Він додає: "Нам здалося це справді хорошим поєднанням, аби заохотити людей спробувати провести деякий час з лемуром".
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"Не думаю, що ви коли-небудь можете побачити невдоволеного доглядача в зоопарку. Ми весь час проводимо з тваринами", - каже представник національного парку.
"Ми знаємо, як ми при цьому почуваємося, і буде чудово, якщо ми зможемо хоч трохи поділитися цим з іншими людьми", - додає він.
Втім, у соцмережах занепокоїлися здоров'ям тварин.
"Я спілкуюся з лемурами по роботі і займаюся йогою як хоббі, але суміщати одне з іншим - не нормально. Це по-дурному і безвідповідально", - обурюється зоозахисниця Фей Кларк.
"О Боже, ні! Це жахлива ідея, дикі тварини - не іграшки", - каже експертка з приматів Адріана Лоу.
У готелі запевняють, що заздалегідь інструктують гостей перед спілкуванням з тваринами.
Ніч у готелі зі сніданком, вечерею і заняттям йоги з лемурами коштує 450 фунтів (близько $600 на двох). Як бонус любителям тварин і йоги пропонують пляшку шампанського.
У готелі кажуть, що охочих виявилося так багато, що місця на заняття з "лемоги" вже розкупили на тижні наперед.
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