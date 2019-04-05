Як принц Гаррі та Меган Маркл відібрали у мене Instagram

Копирайт изображения Kevin Keily/Reuters Image caption Кевін став жертвою правил Instagram

Нещодавно принц Гаррі та його дружина Меган Маркл завели офіційний акаунт у соціальній мережі Instagram, але використали для цього ім'я, яке відібрали у простого інструктора з водіння. Про це розповідають кореспонденти BBC Newsbeat Черрі Вілсон та Бен Манді.

Кевін Кейлі використовував нік @sussexroyal близько трьох років, тому що він фанат футбольного клубу Редінг, який також називають Роял. Крім того, чоловік живе в Західному Сассексі.

Але одного дня він дізнався, що соціальна мережа Instagram передала його нікнейм королівській парі, навіть не запитавши у попереднього власника.

Instagram каже, що назву акаунту відібрали, тому що він був неактивний.

55-річний Кевін, який живе у місті Вертінг, повідомив, що дізнався про таку зміну від сина.

"Я подумав: "Що це все означає?", подивився в Instagram, і побачив, що мій акаунт більше не називався @sussexroyal, тепер він став @_sussexroyal_", - розповів чоловік.

Кевін визнає, що не мав багато підписників у соцмережі й рідко там щось публікував, але він користувався нею, аби стежити за повідомленнями інших людей.

Він каже, що ніхто з королівської сім'ї або з керівництва Instagram не зв'язався з ним заздалегідь, аби запитати, чи можуть вони внести зміни й забрати ім'я його акаунту.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принцу Гаррі й Меган Маркл знадобилося п'ять годин і 45 хвилин, аби кількість їхніх підписників у Instagram сягнула одного мільйона

Назва акаунту Гаррі й Меган в Instagram відсилає до їхнього королівського титулу — герцог і герцогиня Сассекські.

Вони створили свій акаунт у соцмережі у вівторок, 2 квітня, і відразу побили світовий рекорд швидкості досягнення одного мільйона підписників.

Instagram підтвердив BBC, що змінив назву акаунту Кевіна керуючись правилом, яке дозволяє вносити зміни до облікового запису, якщо він неактивний протягом певного часу.

Кевін каже, що не заходив у Instagram, з того часу як дізнався про зміну імені. Він каже, що така поведінка соцмережі його "роздратувала".

Кевін має такий самий акаунт у Twitter, який йому поки вдалося втримати.

Що б Кевін сказав принцу Гаррі й Меган Марк, якби мав такий шанс?

"Привіт, Гаррі та Меган. Якщо ви хочете, мати й мій обліковий запис у Twitter, то майте гідність спитати мене про це?"

Кевін каже, що він, ймовірно, повернеться в Instagram одного дня, але додає: "Я не думаю, що підпишусь на королівську родину".

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