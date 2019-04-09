Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважається, що Казимир Пуласький врятував життя Джорджу Вашингтону

Польсько-американський генерал, герой війни за незалежність американських колоній Казимир Пуласький був або жінкою, або інтерсексуалом, вважають вчені.

Пуласький був польським шляхтичем, в 19 років він став членом Барської конфедерації, яка в середині XVIII століття боролася зі зростаючим впливом Російської імперії в Речі Посполитої.

Але популярність Пуласький отримав як "батько американської кавалерії". У 1772 році, після поразки польських повстанців, він змушений був тікати спочатку в Туреччину, а потім до Франції, де зустрів Бенджаміна Франкліна та відгукнувся на його заклик допомогти боротьбі північноамериканських колоній за незалежність.

Пулавський доклав зусиль для розвитку кавалерії в майбутній армії США під час війни тринадцяти колоній (майбутніх перших 13 штатів) за незалежність від Британії.

Близько 20 років тому вчені вперше виявили, що скелет, який вважався останками Пуласького, має характерні жіночі ознаки.

Остаточних висновків тоді дійти не вдалося, проте тепер приналежність скелета вдалося визначити остаточно за допомогою аналізу ДНК. Це дійсно скелет Пуласького і при цьому він має риси жіночого.

Про це йдеться в черговій серії документального серіалу "Приховані американські історії", який покажуть по телеканалу Smithsonian Channel 8 квітня.

Скелет генерала

Вважається, що Казимир Пуласький врятував життя Джорджу Вашингтону в битві біля Брендівайні в 1777 році. Генерал тоді знайшов маршрут для безпечного відступу майбутнього президента США і решти солдатів.

У віці 34 років Пуласького поранили під час облоги Континентальною армією міста Саванна, і незабаром він помер.

Генерала поховали в Саванні, в металевому контейнері, а пізніше зверху встановили пам'ятник. Приблизно 20 років тому пам'ятник на час зрушили, і дослідникам вдалося вивчити скелет, що лежав під ним.

Цим зайнялися Чарльз Мербс з Університету Аризони і Карен Бернс з Університету Джорджії.

"Доктор Бернс мені сказала: "Заходь і подивися на скелет, але не починай відразу кричати, - розповідав тоді Мербс. - Вона сказала - вивчи його уважно, а потім сядьмо і поговоримо про це".

"Я зайшов, і відразу зрозумів, про що вона. Скелет був настільки схожий на жіночий, що сумнівів майже не залишалося", - говорить вчений.

Як допоміг ДНК-аналіз

Після цього потрібно було довести, що кістки дійсно належали Пулаському і не були підмінені.

Спочатку дослідники вивчили сліди поранень: на скелеті їх було досить, і вони відповідали способу життя солдата та кавалериста.

Залишалося перевірити ДНК. Оскільки потрібна вченим ДНК передається по жіночій лінії, вони знайшли правнучату племінницю польського генерала.

Але в той час методи тестування були недостатньо розвиненими і результатів отримати не вдалося. Кістки знову поховали поруч з пам'ятником, а висновок вчених класифікували як "думку".

Про Пуласького забули, але лише на деякий час. Нещодавно троє інших вчених вирішили повернутися до питання статі героя і вивчити його скелет більш сучасними методами.

Виявилося, що кістки дійсно були частиною тіла Пуласького - ДНК-тест показав повну відповідність.

Інтерсексуальність - народження з ознаками, властивими обом статям, - зустрічається не так уже й рідко. За даними ООН, такі люди становлять 1,7% населення світу.

Пуласького ростили як чоловіка, каже Мербс. Він міг і не знати про те, що він інтерсексуал. Для нього це було просто відчуттям, що "щось не так".

"Тоді вони просто не знали про такі речі", - каже дослідник.

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