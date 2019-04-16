У Таїланді врятували собаку за 220 км від берега
Робітники бурової платформи врятували собаку, якого вони помітили у воді за 220 км від узбережжя Таїланду.
Знесилений пес поплив до робітників, коли вони почали кликати його до себе. Люди витягли собаку з води. Це сталося у п'ятницю, 12 квітня.
Незрозуміло, яким чином собака опинився в морі так далеко від берега. Є версія, що він міг впасти з риболовецького судна.
Робітники бурової платформи назвали собаку "Бунрод", що в перекладі з тайської означає "той, кого врятували" або "той, хто вижив".
За повідомленнями, Бунрод був знесилений і потребував прісної води та їжі.
Собаці дали час відновитися, поки персонал просив про допомогу радіозв'язком, звертаючись до танкера, який прямував до берега.
Бунрода покупали, щоб відмити його хутро від солоної морської води. Після цього пес задрімав.
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Під час рятувальної операції море було спокійним, що допомогло помітити собаку, кажуть робітники.
Танкер, який проходив повз платформу в неділю, 14 квітня, підняв собаку на борт, щоб відвезти до ветеринарів на півдні Таїланду.
Як визначили фахівці, вік врятованого собаки - від трьох до п'яти років.
За повідомленнями, собака був у гарному настрої та стані, коли прибув на берег і потрапив до ветеринарної клініки.
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