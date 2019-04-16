У Таїланді врятували собаку за 220 км від берега

Робітники бурової платформи врятували собаку, якого вони помітили у воді за 220 км від узбережжя Таїланду.

Знесилений пес поплив до робітників, коли вони почали кликати його до себе. Люди витягли собаку з води. Це сталося у п'ятницю, 12 квітня.

Незрозуміло, яким чином собака опинився в морі так далеко від берега. Є версія, що він міг впасти з риболовецького судна.

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Робітники бурової платформи назвали собаку "Бунрод", що в перекладі з тайської означає "той, кого врятували" або "той, хто вижив".

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За повідомленнями, Бунрод був знесилений і потребував прісної води та їжі.

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Собаці дали час відновитися, поки персонал просив про допомогу радіозв'язком, звертаючись до танкера, який прямував до берега.

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Бунрода покупали, щоб відмити його хутро від солоної морської води. Після цього пес задрімав.

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Під час рятувальної операції море було спокійним, що допомогло помітити собаку, кажуть робітники.

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Танкер, який проходив повз платформу в неділю, 14 квітня, підняв собаку на борт, щоб відвезти до ветеринарів на півдні Таїланду.

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Як визначили фахівці, вік врятованого собаки - від трьох до п'яти років.

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За повідомленнями, собака був у гарному настрої та стані, коли прибув на берег і потрапив до ветеринарної клініки.

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