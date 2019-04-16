У Таїланді врятували собаку за 220 км від берега

  • 16 квітня 2019

Робітники бурової платформи врятували собаку, якого вони помітили у воді за 220 км від узбережжя Таїланду.

Знесилений пес поплив до робітників, коли вони почали кликати його до себе. Люди витягли собаку з води. Це сталося у п'ятницю, 12 квітня.

Незрозуміло, яким чином собака опинився в морі так далеко від берега. Є версія, що він міг впасти з риболовецького судна.

Собака у воді Копирайт изображения ViralPress

Робітники бурової платформи назвали собаку "Бунрод", що в перекладі з тайської означає "той, кого врятували" або "той, хто вижив".

Мокрий пес Копирайт изображения ViralPress

За повідомленнями, Бунрод був знесилений і потребував прісної води та їжі.

Робітники витягають собаку на платформу Копирайт изображения ViralPress
Собаці дали попити води Копирайт изображения ViralPress

Собаці дали час відновитися, поки персонал просив про допомогу радіозв'язком, звертаючись до танкера, який прямував до берега.

Робітники доглянули собаку на платформі Копирайт изображения ViralPress
Собака заснув після того, як його покупали від солоної води Копирайт изображения ViralPress

Бунрода покупали, щоб відмити його хутро від солоної морської води. Після цього пес задрімав.

Собака дивиться на море Копирайт изображения ViralPress

Під час рятувальної операції море було спокійним, що допомогло помітити собаку, кажуть робітники.

Танкер, який проходив повз платформу, забрав собаку на борт Копирайт изображения ViralPress

Танкер, який проходив повз платформу в неділю, 14 квітня, підняв собаку на борт, щоб відвезти до ветеринарів на півдні Таїланду.

Собаку несуть на берег Копирайт изображения ViralPress

Як визначили фахівці, вік врятованого собаки - від трьох до п'яти років.

Собаку оглянув ветеринар Копирайт изображения ViralPress

За повідомленнями, собака був у гарному настрої та стані, коли прибув на берег і потрапив до ветеринарної клініки.

Щасливий собака Копирайт изображения ViralPress
Presentational white space

Усі фотографії захищено авторським правом.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.

Також на цю тему

Новини на цю ж тему