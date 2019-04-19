В Австралії поліція повернула безхатьку загубленого ручного щура

Копирайт изображения facebook.com/nswpoliceforce Image caption 59-річному Крісу його улюбленицю Люсі після двох тижнів розлуки повернула поліція

Поліція Сіднея повернула 59-річному безхатьку на ім'я Кріс його щура Люсі, яку він загубив два тижні тому.

Тварина жила в картонній коробці, яку Кріс зазвичай ставив перед собою на вулиці. Але одного разу, коли Кріс ненадовго залишив її, Люсі раптово зникла.

Кріс взяв аркуш паперу і написав про зникнення, згадавши прикмети зниклого гризуна. Перехожі були настільки зворушені оголошенням, що незабаром в соцмережах з'явилися фотографії безхатька та його прохання про допомогу.

На реакцію соцмереж звернула увагу поліція штату Новий Південний Уельс, яка почала розслідування.

В підсумку правоохоронцям вдалося знайти зниклу тварину.

"Жінка, що проходила повз, побачила самотню Люсі і подумала, що її кинули, тому взяла її додому і дбала про неї", - йдеться в повідомленні поліції.

У четвер Кріса запросили до поліцейської дільниці, де йому урочисто повернули його улюбленицю в картонній коробці.

"Чудові новини! Офіцери міської поліції Сіднея сьогодні возз'єднали бездомного з його ручним щуром, що зник минулого тижня. Завдяки нашим підписникам, Люсі повернули її господареві", - повідомила поліція в своєму Twitter.

На відеозаписі помітно, що Кріс відразу пізнає свою улюбленицю. "Так, це вона! У неї більмо на оці. І вона пам'ятає мене!" - каже він.

Копирайт изображения NSW Police Image caption Люсі позує з Крісом та поліцейськими, що займалися її пошуком

Безхатько вибачився перед правоохоронцями через клопоти і подякував їм за роботу.

Історія Кріса та Люсі викликала широкий резонанс в ЗМІ і соцмережах. Багато користувачів не тільки виявляли бажання допомогти в пошуку гризуна, але й перераховували гроші в благодійний фонд, аби допомогти безхатьку.

Лише за кілька днів люди зібрали для Кріса та Люсі понад приблизно 1200 американських доларів.

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