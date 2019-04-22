Селфі з горилою: тварини позують з рейнджерами, які врятували їм життя

Копирайт изображения RANGER MATHIEU SHAMAVU Image caption Горили намагаються копіювати людей, кажуть у парку

Двоє горил спокійно позують на селфі з рейнджерами, які врятували їх, коли вони були ще маленькими.

Таке фото зробили у притулку для горил у Національному парку Вірунга в Демократичній Республіці Конго, де тварини виросли після того, як браконьєри вбили їхніх батьків.

Заступник директора парку Інносент Мбуранумве розповів BBC Newsday, що горили навчилися імітувати своїх доглядачів, які піклувалися про тварин відтоді, як їх знайшли.

Горили вважають рейнджерів своїми батьками, додав представник парку.

Матерів обох горил вбили в липні 2007 році, розповів BBC пан Мбуранумве.

Одному з малюків тоді було лише два місяці, іншому - чотири.

Їх відправили до притулку в парку Вірунга, де вони і живуть з того часу.

Оскільки горили виросли з рейнджерами, які їх врятували, вони "імітують людей", каже пан Мбуранумве.

"Наприклад, можуть стояти на двох ногах - таким чином вони "вчаться бути людьми", - пояснює фахівець.

"Я сильно здивувався, коли це побачив… Це дуже кумедно. І досить цікаво побачити, як горила може імітувати людину і стояти на ногах", - каже представник парку.

Однак робота рейнджерів - далеко не завжди веселі селфі. Часто їхня робота сповнена небезпеки.

П'ятеро рейнджерів загинули в національному парку Вірунга в сутичці з бойовиками минулого року.

Загалом з 1996 року у Вірунзі загинули понад 130 рейнджерів.

На сході Демократичної Республіки Конго триває конфлікт між урядовими силами та озброєними угрупованнями.

Деякі з цих угруповань переховуються в парку, де вони нелегально полюють на тварин.

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