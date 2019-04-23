Принцу Луї рік. Його сфотографувала сама герцогиня Кембриджська

Копирайт изображения THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

У перший день народження свого молодшого сина принца Луї герцог та герцогиня Кембриджські опублікували його нові фотографії.

Ці знімки зроблені не професійним фотографом, а особисто герцогинею.

Фотографії зроблені на території королівського маєтку Сандрінгем в Норфолку.

Копирайт изображения THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

Копирайт изображения THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

Рік тому герцогиня зробила перші офіційні портрети принца Луї незабаром після його народження.

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Принц Луї народився 23 квітня 2018 року і є п'ятим в черзі на трон. Його сестрі, принцесі Шарлотті, 2 травня виповниться чотири роки, а його братові принцу Джорджу 22 липня буде вже шість років.

Фотографії були опубліковані вже після того, як прабабусі однорічного Луї королеві Єлизаветі II виповнилося 93 роки в пасхальну неділю.