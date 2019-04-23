Принцу Луї рік. Його сфотографувала сама герцогиня Кембриджська

  • 23 квітня 2019
Prince Louis Копирайт изображения THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

У перший день народження свого молодшого сина принца Луї герцог та герцогиня Кембриджські опублікували його нові фотографії.

Ці знімки зроблені не професійним фотографом, а особисто герцогинею.

Фотографії зроблені на території королівського маєтку Сандрінгем в Норфолку.

Принц Луи Копирайт изображения THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images
принц Луи Копирайт изображения THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/Getty Images

Рік тому герцогиня зробила перші офіційні портрети принца Луї незабаром після його народження.

PLACEHOLDER Копирайт изображения AFP
родина Копирайт изображения Matt Holyoak

Принц Луї народився 23 квітня 2018 року і є п'ятим в черзі на трон. Його сестрі, принцесі Шарлотті, 2 травня виповниться чотири роки, а його братові принцу Джорджу 22 липня буде вже шість років.

Фотографії були опубліковані вже після того, як прабабусі однорічного Луї королеві Єлизаветі II виповнилося 93 роки в пасхальну неділю.

The Duke and Duchess of Cambridge with their three children Копирайт изображения Matt Porteous
Image caption Ця фотографія принца Вільяма з дружиною і трьома дітьми була зроблена професійним фотографом в грудні минулого року

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