Шахрай видав себе за Джейсона Стетхема, аби заволодіти цілим статком

Копирайт изображения Getty Images Image caption Злочинець видавав себе за актора Джейсона Стетхема, аби виманити у жінки кілька сотень тисяч фунтів

Шахрай який видавав себе за голлівудського актора Джейсона Стетхема, виманив у британки кілька сотень тисяч фунтів за допомогою онлайн-афери.

Жертва шахрая розповіла BBC Radio Manchester, що втратила цілий статок, коли була у вразливому стані після смерті матері та нареченого.

"Я сильна людина, але, очевидно, коли з вами трапляються певні речі, то ви просто втрачаєте пильність", — сказала вона.

"Вражена зіркою"

Жінка розповіла, що вперше з нею зв'язалася особа, яка в інтернеті видавала себе за Джейсона Стетхема, коли вона була на сторінці Facebook присвяченій зірці фільму "Форсаж".

"Я подумала: "О, це так мило з його боку, спілкуватися з фанатами". Можливо, тоді я була вражена зіркою, я не знаю", — каже вона.

Тоді шахрай попросив жінку використовувати сервіс WhatsApp, повідомлення у якому зашифровані. Протягом декількох місяців зловмисник відправив їй сотні повідомлень.

Жінка сказала, що їй здавалося ніби вона починає "будувати стосунки з актором".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінка вважала, що спілкується зі справжнім Стетхемом

Аферист, який видавав із себе пана Стетхема, сказав жінці, що любить її, і зрештою попросив про фінансову допомогу, стверджуючи, що причина його матеріальних негараздів — затримка оплати за роль у фільмі.

Жертва погодилась і здійснила серію платежів шахраю, на загальну суму у сотні тисяч фунтів.

Епідемія

Зрештою, вона зв'язалася з поліцією Манчестера, проте правоохоронцям не вдалося встановити особу зловмисника. Вони припускають, що фальшивий Джейсон Стетхем проживає за межами Британії.

Поліція говорить, що шахрайство набуває ознак "епідемії", поліція Великого Манчестера реєструє звернення від 1 000 жертв щомісяця.

Детективи побоюються, що справжня цифра може бути в 10 разів більшою, оскільки багато жертв шахрайств не звертаються до поліції.

За недавньою оцінкою, щороку Велика Британія втрачає через шахрайство приблизно 110 мільярдів фунтів.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.