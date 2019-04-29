У рідному лісі Вінні-Пуха сталася пожежа

Копирайт изображения Pete Abel

У Великій Британії загорівся Ешдаунський ліс. Саме він свого часу послужив прототипом Чудового лісу (в оригіналі — Стоакровий ліс), де жили герої дитячої казки Алана Мілна про Вінні-Пуха.

Територію площею у 20 гектарів вогонь охопив у неділю ввечері. На місце події прибули шість пожежних бригад. До ранку понеділка там залишалися чотири з них, аби упевнитися, що вогонь повністю загасили.

Член пожежної бригади Ендрю Гаусден зазначив, що пожежі такого масштабу вночі трапляються рідко. При цьому, за його словами, немає підстав вважати, що це був підпал.

Копирайт изображения Pete Abel Image caption Пожежні залишалися на місці події до ранку понеділка

Гаусден сказав, що, попри недавній дощ, підлісок був дуже сухим, тому вогонь поширився досить швидко.

"Ми отримали багато дзвінків, у тому числі від поліцейських, у яких недалеко розташований навчальний центр", — повідомив він.

Лісничий Ешдауну Кріс Саттон додав, що типова для цієї природної зони папороть була "сухою, як солома".

Від вогню навряд чи змогли врятуватися рептилії, тому що вони недостатньо швидко пересуваються. Також напевно знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами, які пернаті звили на землі. Великим тваринам, на кшталт, лисиць і оленів пощастило більше — швидше за все, вони встигли вчасно втекти.

"Не все втрачено: за чотири тижні тут знову виросте трава, а за півроку ви, скоріше за все, і не помітите, що тут щось сталося, — зазначив Саттон. — Тварини й комахи з навколишньої території швидко заповнять постраждалі від вогню ділянки".

До чого тут Вінні-Пух

У першу чергу Ешдаунський ліс відомий завдяки творам про ведмедика Вінні-Пуха, який там проживав.

У 1925 році вже відомий на той час драматург Алан Александр Мілн переїхав зі своєю родиною в село Гартфілд неподалік від Ешдаунського лісу. Його пустки й мальовничі галявини стали прототипом Стоакрового лісу (в переказі Бориса Заходера він відомий як Чудовий ліс), де і жив, мабуть, найвідоміший у світі ведмедик і його друзі.

Саме там знаходяться знаменитий Капітанський Місток, піщаний кар'єр, в якому грав Крихіта Ру, пустка, де жив віслючок Іа, а також Пуховий міст, що став місцем для гри в Дурниці, коли кожен з учасників кидав паличку у воду під мостом, а перемагав той, чия паличка з'являлася з іншого боку першою.

Копирайт изображения iStock / Getty Images Plus Image caption Види Ешдаунського лісу

Виявилося, що розвага полюбилася не лише дітям, а й дорослим. У 1983 році у Британії організували перший чемпіонат з дурниць, аби зібрати кошти на благодійність. У червні 2018 року організатори відзначили його 35-річчя.

На відміну від книги, змагання проходило спочатку на шлюзі Темзи Day's Lock, але через велику кількість охочих подивитися на те, як команди кидають палички в річку, пізніше його перенесли на міст Windrush недалеко від Оксфорда.

Цього року змагання проходити не будуть.

Копирайт изображения iStock / Getty Images Plus Image caption Пуховий міст і гра в Дурниці

Ешдаунскій ліс знаходиться в заповіднику High Weald і разом з прилеглою пусткою займає дві третини всієї його території розміром у 2,5 тисячі гектарів.

За часів Нормандських завоювань там полювали на оленів. Пізніше завдяки його унікальній дикій природі ліс взяли під охорону національні й міжнародні організації.

У лютому цього року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося відразу дві пожежі.

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