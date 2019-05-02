В Австралії знайшли змію з трьома очима. Як таке можливо?
На півночі Австралії на трасі знайшли змію з трьома очима.
Її фотографії розмістила в інтернеті служба парків та дикої природи Північної території.
"Особливе" дитинча килимового пітона, якого назвали Монті Пайтон, помер через кілька тижнів після того, як його знайшли в березні цього року.
Експерти кажуть, що третє око змії, розміщене на її голові, схоже на природну мутацію.
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Рейнджери знайшли істоту поблизу міста Гампті-Ду, за 40 км від міста Дарвін на півночі країни.
Рептилії завдовжки у 40 см через деформацію було важко їсти, повідомили представники служби BBC.
Цілком природно
Фахівці кажуть, що рентгенівські знімки показали, що у змії не було двох голів, які зрослися разом.
"Більше схоже на те, що в неї був один череп з додатковою очною ямкою і три функціонуючих ока", - йдеться в повідомленні служби на Facebook.
Знавець змій професор Брайан Фрай з Квінслендського університету розповів, що мутації - це природна частина еволюції.
"У кожного малюка є певні мутації. Ця просто була особливо грубою і невдалою", - пояснив пай Фрай.
"Раніше я не бачив триоку змію, але в нашій лабораторії є двоголові килимові пітони - це просто інший вид мутацій, схожий на ту, що мають сіамські близнюки", - сказав експерт.
На його думку, третє око змії могло бути "останнім залишком близнюка, якого було поглинуто".
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