В Австралії знайшли змію з трьома очима. Як таке можливо?

  • 2 травня 2019
Пітон з трьома очима Копирайт изображения NT PARKS AND WILDLIFE
Image caption Пітон на прізвисько Монті Пайтон помер за кілька тижнів після того, як його знайшли

На півночі Австралії на трасі знайшли змію з трьома очима.

Її фотографії розмістила в інтернеті служба парків та дикої природи Північної території.

"Особливе" дитинча килимового пітона, якого назвали Монті Пайтон, помер через кілька тижнів після того, як його знайшли в березні цього року.

Експерти кажуть, що третє око змії, розміщене на її голові, схоже на природну мутацію.

Рейнджери знайшли істоту поблизу міста Гампті-Ду, за 40 км від міста Дарвін на півночі країни.

Рептилії завдовжки у 40 см через деформацію було важко їсти, повідомили представники служби BBC.

Цілком природно

Фахівці кажуть, що рентгенівські знімки показали, що у змії не було двох голів, які зрослися разом.

"Більше схоже на те, що в неї був один череп з додатковою очною ямкою і три функціонуючих ока", - йдеться в повідомленні служби на Facebook.

Копирайт изображения NT PARKS AND WILDLIFE
Image caption Через третє око змії маленькому пітону було складно їсти

Знавець змій професор Брайан Фрай з Квінслендського університету розповів, що мутації - це природна частина еволюції.

"У кожного малюка є певні мутації. Ця просто була особливо грубою і невдалою", - пояснив пай Фрай.

"Раніше я не бачив триоку змію, але в нашій лабораторії є двоголові килимові пітони - це просто інший вид мутацій, схожий на ту, що мають сіамські близнюки", - сказав експерт.

На його думку, третє око змії могло бути "останнім залишком близнюка, якого було поглинуто".

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