"Пані Вбиральня": чому жінка оцінює громадські туалети в Instagram
Жінка, яка регулярно користується громадськими туалетами у Британії, розповіла, як вона почала вести блог про них.
"Пані Вбиральня", саме під таким прізвиськом вона відома, стала досить популярною в Instagram завдяки оглядам туалетів у її рідному графстві Кембриджшир.
Оцінюючи туалети за 10-бальною системою за критеріями, зокрема, чистотою, вона каже, що робить це не для того, аби когось присоромити, а навпаки, щоб відзначити кращі.
"Я маю використовувати їх так часто, що це допомагає мати перелік добрих і поганих", - сказала вона.
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"Пані Вбиральня" залишається анонімною користувачкою соцмереж. Вона накопичила величезний перелік відгуків про туалети після того, як почала робити їх публічними у березні.
"Я почала це для себе, оскільки у мене взагалі сечовий міхур як у маленької дитини, що може бути дуже стресовим, оскільки я завжди маю використовувати громадські туалети - іноді кілька разів на день", - каже вона.
"Я могла втомити своїх друзів до смерті, кажучи їм, що третя кабіна не працювала, або не було паперу у другій, тому я вирішила, що я буду виносити це в Інтернет і втомлювати їх там", - згадує жінка.
Вона перевіряє туалети усюди, від кращих готелів до маленьких кафе.
Її рейтингова система, розрахована в електронній таблиці, охоплює чистоту, інтер'єр, якість туалетного паперу та мила.
"Я намагаюся збалансувати ситуацію, тому що, якщо заклад дійсно дуже часто відвідують, але дуже чисто, я знаю, що вони докладають багато зусиль, щоб зберегти його таким", - говорить "Пані Вбиральня".
Вбиральня в одному готелі була "абсолютно гарною, але це кращий готель, і ви очікуєте цього", - додає вона.
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А багатолюдний нічний клуб, в якому були ідеальні умови і де навіть були випрямлячі для волосся, отримав від неї найвищі оцінки за надзусилля.
"Мова не про те, щоб присоромити заклади, а про те, щоб привітати ті, які є чудовими - можливо, до деяких коментарів дослухаються", - говорить жінка про свою мету.
А як щодо її власної вбиральні?
"Авжеж вона надзвичайна", - говорить "Пані Вбиральня".