В Україні запровадять офіційний День батька. Коли вітати татусів?

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В Україні хочуть офіційно запровадити День батька. Відповідний указ ще має підписати президент, проте його уже підтримав уряд.

Згідно з проектом указу, який є у розпорядженні BBC News Україна, відзначатимуть День батька щороку у третю неділю червня.

Тобто, цього року День батька може припасти на 16 червня, за умови. що необхідний указ підпише президент.

Традиція відзначати цей день саме у червні походить зі США, де у 1966 році президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня Днем батька, а його наступник — Річард Ніксон — національним святом.

Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. У 2013 році другу дату підтримав Кабінет міністрів, який запропонував надати їй офіційного статусу, проте Віктор Янукович відповідний указ так і не підписав.

Міністерство соціальної політики та віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, які виступили з даною ініціативою зараз вважають, що запровадження офіційного Дня батька логічне, бо в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та День захисту дітей (1 червня).

За їх словами, це має сприяти підвищенню статусу чоловіка як батька.

"Роль батька у вихованні дитини ніким не заперечується, але суспільство сприймає потребу залучення чоловіків до участі у вихованні дитини достатньо інертно", — йдеться у супровідній записці до проекту указу.

Урядовці вважають, що аби стати рівноправними "хлопчики та дівчатка вже зараз мають бачити важливість рівноправності чоловіка-батька і жінки-матері як рівнозначних у сім'ї, суспільстві, державі".

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