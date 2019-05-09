У Німеччині голуба впіймали на порушенні швидкості
Це була тиха пообідня пора у західнонімецькому місті Бохольт, коли в об'єктив радару, що фіксує порушення швидкості, потрапив голуб.
Житловий район, де на дорогах дозволена швидкість 30 км/год, птах пролетів на швидкості приблизно 45 км/год. Цей політ і зафіксувала камера.
Знімок з птахом-порушником з'явився лише минулого тижня у місцевій групі Bocholter City. Хоча "порушення швидкості" сталося ще кілька місяців тому. Дуже довго шукали фото, пояснюють у групі.
За нормальних обставин штраф за перевищення швидкості мав би бути 25 євро.
Новина викликала чималий ажіотаж серед місцевих мешканців. Це сто відсотків був голуб, що брав участь у перегонах, розмірковували одні. У такому випадку прийнятним покаранням мали б бути громадські роботи, наприклад, на посаді поштового голуба, радили інші.
Залишається відкритим питанням, чи зможе і чи захоче птах платити штраф.
Проте, опитування свідків порушення, проводити не будуть, йдеться на сторінці Bocholter City.
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